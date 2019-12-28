İzmit ışıl ışıl

İzmit Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ve Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri , 2020 yılına sayılı günler kala kentin dört bir yanına ışıklandırma çalışmaları, ağaç dalları ve süs malzemeleri ile kentte görsel bir şölen havası oluşturdu. Öz be öz belediye bünyesindeki malzemelerle oluşturulup İzmit Belediye Meydanı, Sabri Yalım Parkı, Sanat Sokağı, Fethiye Caddesi, İstikal Caddesi, Alemdar Caddesi gibi kentin işlek noktalarındaki vatandaşında büyük beğenisini toplayan bu görsel çalışmalar kentte yeni yıl heyecanını kat ve kat arttırdı.

IŞIKLI ARABA BÜYÜK İLGİ ÇEKTİ

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin 10 gün boyunca emek verip ve geri dönüşüm maddelerinden hazırladıkları ışıklı araba vatandaşların büyük ilgisini çekti. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün kendi imalatı olan ve belediye meydanında sergilenen ışıklı araçtaki figürler ayrıca ilgi çekerken vatandalar araba ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

“DEKORDA KULLANILAN DALLAR DOĞADAN TOPLANMIŞTIR”

İzmit Sanat Sokağı’nda ki süslemelerde çam ağacı dalları doğaya zarar vermeden Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ağaç altlarında bulunan kırık dalların toplanması ve budanmış ağaç dalları kullanılarak hazırlandı. Böylelikle yapılan ağaç dalları süslemeleri sonucunda doğaya hiçbir şekilde zarar verilmedi.

BAŞKAN HÜRRİYET’TEN KILIÇ’A TEŞEKKÜR

İzmit kent merkezindeki yeni yıl süslemelerini Park ve Bahçeler Müdürü Aysun Bolat Kılıç ile birlikte inceleyen İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet çalışmaları çok beğendiğini ifade ederek verdikleri özverili emeklerinden dolayı Kılıç’a ve ekibine teşekkürlerini sundu.