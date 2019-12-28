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Feci kaza! Çarptığı köpeğe bakmak için indi canından oldu...

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde köpeğe çarptıktan sonra kontrol için aracından inen sürücü, başka bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
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Kaza, Akyazı ilçesi Ormanköy Mahallesi ile Akyazı merkez arasında yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammet Yaman yönetimindeki 41 NY 886 plakalı otomobil köpeğe çarptı. Sürücü Yaman, otomobili durdurarak kontrol etmek için otomobilden aşağı indi. Yoldaki araç parçalarını toplamaya çalışan Yaman'a, O.A. idaresindeki başka bir otomobil çarptı. Sürücüye çarpan otomobil yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonrası olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Muhammet Yaman'ın öldüğünü belirledi.

KAZA İLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yaşanan olay sonrası ölen sürücünün geçen yıl evlendiği hamile eşi Hilal Bodur Yaman ise şok geçirdi. Sağlık ekipleri hamile olan kadını ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan, hayatını kaybeden kişinin Kocaeli Uluslararası Öğrenciler Biriminde çalışan Muhammet Yaman olduğu öğrenilirken, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

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