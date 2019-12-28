Promosyonlar o tarihte ödenecek

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tüm personelini içeren; yetkili memur, ve işçi sendika temsilcileri ile diğer yasal üyelerin bulunduğu yer aldığı komisyon da yapılan promosyon ihalesinde en yüksek teklifi, 60 ay(5 yıl) için 6 bin 300 TL veren Ziraat Bankası kazanmıştı. İl Sağlık Müdürlüğü, toplam 11 bin 573 personeline promosyon ödemelerinin 2020’nin Ocak 15’inden itibaren yapılacağı duyurdu.

TAMAMI ALACAK

Kamu Hastaneleri ve İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki (Aile Sağlığı Merkezleri dahil) tüm personele 15 Ocak tarihinden itibaren, İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı tesislerinde çalışan sürekli işçilere de promosyon ödemeleri 15 Ocak’tan itibaren yapılacak. İl Sağlık Müdürlüğü personeline promosyon ödemelerinin tek seferde yapılacağı açıklandı