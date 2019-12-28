Erdoğan, Hülagü’yü ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze'de gerçekleşen "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtıldığı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programının ardından, Hereke'ye geçti. Burada Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası'nı ziyaret eden Erdoğan daha sonra sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan, KOÜ Rektörü Sadettin Hülagü’yü evinde ziyaret etti. Ziyaret esnasında Sadettin Hülagü'nün, eşi Ümmühan Hanım, oğlu Talha, kızı Betül ve gelini Göksu Hülagü de orada bulundu. Ziyaret esnasında çekilen fotoğrafta ise Erdoğan kucağınd Hülagü'nün torunu Ali Çınar Hülagü ile poz verdi. Ziyaret ile ilgili sosyal medya hesabında paylaşım yapan Hülagü; “Gebze'de yerli elektrikli otomobilimizin tanıtımı ve Bilişim Vadisinin açılış töreni sonrası Hereke Rektörlük konutumuzda bizleri ziyaret ederek ailemizi onurlandıran Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a en kalbi muhabbet ve saygılarımızla teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.