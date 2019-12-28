Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:20 TSİ- Gündem G: Bugün 16:00 TSİ

Erdoğan, Hülagü’yü ziyaret etti

Yerli otomobilin tanıtımı için Kocaeli’ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan KOÜ Rektörü Sadettin Hülagü’yü evinde ziyaret etti.
mask

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze'de gerçekleşen "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtıldığı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programının ardından, Hereke'ye geçti. Burada Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası'nı ziyaret eden Erdoğan daha sonra sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan, KOÜ Rektörü Sadettin Hülagü’yü evinde ziyaret etti. Ziyaret esnasında Sadettin Hülagü'nün, eşi Ümmühan Hanım, oğlu Talha, kızı Betül ve gelini Göksu Hülagü de orada bulundu. Ziyaret esnasında çekilen fotoğrafta ise Erdoğan kucağınd Hülagü'nün torunu Ali Çınar Hülagü ile poz verdi. Ziyaret ile ilgili sosyal medya hesabında paylaşım yapan Hülagü; “Gebze'de yerli elektrikli otomobilimizin  tanıtımı ve Bilişim Vadisinin açılış töreni sonrası Hereke Rektörlük konutumuzda bizleri ziyaret ederek ailemizi onurlandıran Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a en kalbi muhabbet ve saygılarımızla teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Bugün 10:20 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Promosyonlar o tarihte ödenecek mask
Promosyonlar o tarihte ödenecek
Erdoğan, Hülagü’yü ziyaret etti mask
Erdoğan, Hülagü’yü ziyaret etti
Diyanetten bir garip fetva mask
Diyanetten bir garip fetva
İzmit Kent Konseyi başkanı belli oldu mask
İzmit Kent Konseyi başkanı belli oldu
Çift sıra parklanma yapan araçlara ceza mask
Çift sıra parklanma yapan araçlara ceza
Hırsızların çalmadığı bir bu kalmıştı! mask
Hırsızların çalmadığı bir bu kalmıştı!
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Barajda su seviyesi düşünce ortaya çıktı! mask
Barajda su seviyesi düşünce ortaya çıktı!
Kocaeli'de o ilçelerde acil kamulaştırma kararı mask
Kocaeli'de o ilçelerde acil kamulaştırma kararı
Kadir Kara hayatını kaybetti mask
Kadir Kara hayatını kaybetti
Kocaeli’de icradan satılık dev fabrika! mask
Kocaeli’de icradan satılık dev fabrika!
Alikahya ceset gibi kokuyor! mask
Alikahya ceset gibi kokuyor!
İki sahili birleştiren parkta sona yaklaşılıyor mask
İki sahili birleştiren parkta sona yaklaşılıyor

GALERİ

Türkiye'nin en büyük yapay şelalelerini hırsızlar kuruttu mask
Türkiye'nin en büyük yapay şelalelerini hırsızlar kuruttu
Yerli otomobilin 51 saniyelik görüntüsü yayınlandı! mask
Yerli otomobilin 51 saniyelik görüntüsü yayınlandı!
Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı mask
Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
Tiyatro oyunuyla ‘Sıfır Atık’ı öğrenecekler mask
Tiyatro oyunuyla ‘Sıfır Atık’ı öğrenecekler
İzmit’te şüpheli paket bomba imha ekiplerini harekete geçirdi mask
İzmit’te şüpheli paket bomba imha ekiplerini harekete geçirdi
Kocaeli'de aşırı lodos nedeniyle vapur seferlerine ara verildi mask
Kocaeli'de aşırı lodos nedeniyle vapur seferlerine ara verildi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL