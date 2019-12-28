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İşte İzmit Belediyesi'nin yeni yıl programı

İzmit Belediyesi’nin düzenleyeceği Yeni Yıl Panayırı ile İzmitliler 2020 yılına Retrobüs konseriyle birlikte merhaba diyecek.
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İzmit Belediyesi 30-31 Aralık tarihlerinde düzenleyeceği Yeni Yıl Panayırı ile tüm İzmitlileri bir araya getirecek. 2020 yılına birlikte girecek olan İzmitlileri ayrıca birçok etkinlik bekliyor olacak. İzmit Belediye Meydanında 30 Aralık Pazartesi kurulacak olan stantlar ile esnaflar en özel hediyeliklerini satışa sunma imkânı bulacaklar. İzmitliler yeni yıla Retrobüs grubunun nostaljik şarkıları eşliğinde merhaba diyecek.

İZMİT RENKLENECEK

İzmit Belediyesi’nin düzenleyeceği Yeni Yıl Panayırı ile vatandaş ve esnaf İzmit Belediye meydanında buluşarak şehre hareket getirecek. Ayrıca iki gün sürecek panayırda müzik dinletileri, zumba gösterileri ve birçok etkinlikle İzmit renklenecek. İzmit esnafının kuracağı stantlar 2 gün boyunca açık olacak.

ÜCRETSİZ YENİ YIL TEBRİK KARTI

PTT tarafından Yeni Yıl Panayırı alanına posta kutusu kurularak vatandaşların yeni yıl tebrik kartlarını sevdiklerine ücretsiz gönderebilme imkânı sunulacak. İzmit Belediyesi ile PTT işbirliği ile yapılacak olan bu çalışma ile sevenler arasındaki mesafe azalacak.

İZMİTLİLER RETROBÜS GRUBU İLE COŞACAK

31 Aralık Salı günü erken saatlerde başlayacak olan etkinliklerde İzmit Belediye Meydanı müzik performansları, Dijital Poi Gösterisi, pişmaniye çekimi ve pişmaniye yeme yarışmaları ile dev tombala, pişmaniye güzellik yarışması, lazer şov gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Ayrıca vatandaşlar için ikramların da olacağı panayırda daha önce Pişmaniye Festivali’nde sahne alan ve 70’ler 80’ler ve 90’ların sevilen şarkıları ve döneme ait kostümleriyle dinleyicilerini mest eden Retrobüs grubunun sevilen şarkıları eşliğinde İzmitliler 2020 yılına birlikte merhaba diyecek.

İZMİT YENİ YIL PANAYIR PROGRAMI

30-31 Aralık 2019 Belediye Meydanı

30 ARALIK 2019, Pazartesi

12.30 Panayır Açılışı Konuşmalar: Fatma Kaplan Hürriyet

13.00 Pişmaniye Çekimi, Sokak Etkinlikleri (Müzik Dinletileri, Zumba Etkinliği)

22.00 KAPANIŞ

31 ARALIK 2019, Salı

12.00 Stant açılışları Sokak Etkinlikleri

16:00 Pişmaniye Çekimi Pişmaniye yarışması

19.00 Dans gösterisi, İllüzyon gösterisi

19:20 Komedi skeç, yarışma ve eğlenceler

20.15 Canlı tombala oyunu

20.45 Ateş şov ve dijital poi

21.00 Müzik performans - Lazer Şov

22.30 – 00.30 KONSER – RETROBÜS

Bugün 10:28 TSİ - Gündem

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