Karaman: Yetkililerden yeterli cevap alamadık!

CHP Kocaeli Doğa Hakları İl İzleme Kurulu geçtiğimiz ay Derince Merkim depolarında bulunan zararlı DDT ve BHC pestisitleriyle ilgili yetkililere birtakım sorular sormuştu.Büyükşehir Belediyesi’nin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün cevaplarına istinaden CHP il binasında yapılan basın açıklamasına CHP Kocaeli Doğa Hakları İl İzleme Kurulu Başkanı Demet Özgün Karaman, Kurul Üyeleri Sait Ağdacı, Av. Berna Çetin Peker, Mimar Aygül Fırat, Tugay Adak ve İl Başkan Yardımcısı Bilgi Dehman katıldı.

“İLGİLİ DEĞİLSE NİYE GÖREV ALIYOR”

Açıklama yapan CHP Kocaeli Doğa Hakları İl İzleme Kurulu Başkanı Demet Özgün Karaman; “Kocaeli Valiliği ilgili yazısında konunun il Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile ilgili olmadığını konunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kimyasal atıklar daire başkanlığını ilgilendirdiğini belirterek bu merciye başvurulmasını istemiştir. Burada bu cevaba istinaden Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin kurulumuza, Çevre Şehircilik Bakanının verdiği cevapta, sürecin UNDP ve ÇŞB ile yerelde ise İZAYDAŞ ve il Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü, depoların işlem öncesinde müdürlük tarafından mührünün açılıp işlem bitince de tekrar mühürlendiği (?)belirtilmiştir. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü kendi ifadesi ile ilgili olmadığı halde nasıl bu işte görev alıyor?” dedi.

“İZAYDAŞ TAŞERON OLMUŞ”

Sözlerini sürdüren Karaman, “İZAYDAŞ pestisitlerin 856,2 tonunu bertaraf etmek üzere paketleyip tesise almış ve bertarafına başlanmış, toplamda ihale edilen Bin 638 ton pestisitin kalan kısmının ise Fransa’da bertaraf edileceği söyleniyor. Daha önce İZAYDAŞ’ın 780 ton kok’u, diğer şirketin ise 880 ton kok’u bertaraf edeceği belirtilmişti, neden böyle bir değişiklik oldu? Bunun cevabını da bakanlığın yazısında buluyoruz ‘İhaleyi alan şirket İZAYDAŞ ile bir sözleşme imzalayarak 857,2 tonun İZAYDAŞ’tabertarafını sağlamıştır’ deniyor yani İZAYDAŞ burada taşeron olmuş” diye konuştu.

“GÖZLEMCİ İSTEDİK DİKKATE ALINMADI”

Karaman sözlerinin devamında; “Pestisitlerin 540 tonunun saha sahibi uhdesinde ve finansörlüğünde Almanya’da bertaraf edildiği belirtiliyor, oysa bu işlemde finansör Kocaeli Sanayi Odası olmuştur. Md-4 İZAYDAŞ’ta deneme yakması yapıldığı ve emisyon değerlerinin standartların altında olduğu söylenmektedir. Burada gözlemci bulunmasını istemiştik ancak dikkate almadılar. Bu ölçümü kim yaptı? Belgeleyen rapor nerede? Kamuoyu ile paylaşıldı mı? Md-5 İZAYDAŞ bu işte neden taşeron oldu? Bu maddelerin Kocaeli’den topluca gönderilmesinde bir sakınca mı vardı? Md-6 24 Temmuz 2019 tarihinde kamuoyu bilgilendirme toplantısı yapıldı deniliyor. Talep gelmesi halinde bertaraf tesisine iletileceği belirtilmiş” ifadelerini kullandı.

“ANALİZ SONUÇLARI NEREDE”

Sürecin her aşamasında ilgili meslek odalarından temsilcilerin de bulunmasını istediklerini belirten Karaman; “Meslek odaları herhangi bir STK değildir. Konusunda uzman mimar, mühendis, tabipleri barındıran örgütler olup herhangi bir vatandaş gibi göstermelik teknik gezi yaptırılamaz. Emisyon ölçümlerinin TUBİTAK-MAM tarafından yapılacağı ve ölçüm değerlerinin Web sitesinde yayınlanacağı belirtilmiş. TÜBİTAK-MAM 12 Ocak 2017 tarihinde Körfez’deki akaryakıt kirlenmesinde de analiz için 29 yerden numune almıştı ne oldu o analiz sonuçları? Toksit maddelerin depolarda kaldığı sürece toprakta, suda ve bina duvarlarında herhangi bir kirlenmeye/kirletmeye sebep olup olmadığına dair sorumuza, ilk kez 2018 yılında bakıldığı ve bir kirlenmeye rastlanmadığı cevabını aldık” dedi.

“DİLOVASI’NDA ASBEST TEPESİ OLUŞTU”

Kurumların birbirinden haberinin olmadığını ifade eden Karaman; “Değerli dostlar biz sorularımıza net ve tatmin edici yanıtlar alamadık. Ayrıca burada üzülerek gördük ki kentin kurumlarının birbirleriyle diyaloğu ve yetki/sorumluluk bakımından haberleri yok. Gelelim yine kentimizin üvey evladı Dilovası ile ilgili bir soruna: Yine bildiğiniz üzere Dilovası Orhangazi ile Turgut Özal Mahalleleri arasında EynerceDeresi’nin arka tarafında bulunan alanda 2 dönümlük bir sahada asbest tepesi oluşmuş durumda. Bununla ilgili Dilovası derneklerinin yapmış olduğu yazışmalara il Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü sahanın ilgili belediye tarafından vahşi atık sahası olarak kullanıldığını, 90’lı yıllardan sonra asbest atılmadığını bu konuda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne alanın rehabilitasyonu için yazı yazıldığı cevabını veriyor” dedi.

“ASBESTLİ BORULAR 2020’DE YENİLECEKMİŞ”

Büyükşehir Belediyesi’nin Dilovası’ndaki alanla ilgili cevabını da paylaşan Karaman; “Büyükşehir Belediyesi buranın herhangi bir atık sahası olmadığını belirtti. Çevre kanununa atıfta bulunarak burada mevcut maddenin mülkiyetindeki birim tarafından yetkili kurumca ki bu İZAYDAŞ bertaraf ettirilmesi gerektiğini söylüyor. Ne olacak şimdi? Bugüne kadar anılan mevkiye ne gelen var ne giden. Bir başka konuda içme suyu şebekesinde kullanılan asbestli borulara ilişkin sorularımız idi. Bu sorulara verilen cevapta ilçe ilçe kullanılan boruların yüzde olarak miktarı verilerek Kocaeli genelinde yüzde 3,3 civarında kullanıldığı ve bununda 2020 sonuna kadar yenileneceği cevabını vermişler” dedi.

“ÇÖZÜM ODAKLI CEVAPLAR BEKLİYORUZ”

Karaman son olarak “Asbest içeriğinde amfibol (kanserojen bir madde)bulunduran bir maddedir. Solunum yolu ile alındığında akciğer kanserine, su yolu ile alındığında ise sindirim sistemi rahatsızlıkları ve nihayetinde kansere neden olur. Bu borular en az 10 yıllık olduğuna göre halkta ne gibi etkileri olmuştur? Bir sağlık taraması yapıldı mı? Sorumuzun cevabını alamadık. Kaldı ki bu konuda milletvekillerimiz kentteki kanser vakalarındaki artışın nedeni olarak AÇB göstermişti. Kentimizde yukarıda değindiğimiz gibi birçok sorun var (Sungurlu barajı, Babaköy deki talan, Limanlar, taş ocakları vs.) biz elimizden geldiğince yetişmeye çalışıyoruz. Sorularımıza aldığımız cevapların yetersiz olduğunu ifade ettiğimiz bu açıklamalarımıza, yetkililerden çözüm odaklı cevaplar bekliyoruz” şeklinde konuştu.