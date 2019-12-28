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Hırsızların çalmadığı bir bu kalmıştı!

İzmit sahil otoparkında bulunan mazgalların bilinçsiz kişilerce sökülmesi nedeni ile su giderlerinde tıkanmalar oluyor
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Yollarda ve otoparklarda bulunan mazgallar yağışlarda su birikintilerinin oluşmaması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından uygun yerlere konuluyor. Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasının yanında bulunan ve İzmit şehir merkezinde yoğun bir şekilde kullanılan sahil otoparkındaki mazgallar, bazı bilinçsiz kişilerce yerlerinden sökülüyor.

SU GİDERLERİ TIKANIYOR 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hem yol yapımında hem de otopark inşasında su birikintilerinin oluşmaması için mazgalları kullanıyor. Bilinçsiz kişilerin mazgalları yerlerinde çıkarıp sökmesi nedeni ile yaprak ve dal parçaları, su giderlerini tıkıyor. Akabinde yaşanan yağışlarda su birikintileri oluşuyor. Yetkililer su birikintilerinin oluşmaması ve mağduriyetlerin yaşamaması için vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya davet ediyor. 


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Yorumlar

(2)
02

Herekeli - artık bu mazgalların hafif bir beton maddeden olan löğar kapakları yapıldı demir olanları değiştirsinler hırsızlarıda günaha sokmamış olunur

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Aralık 12:42
01

Erol Demirbek - mazgal ve rögar kapakları çalmak içi çok caziptir devamlı çalarlar zaten

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Aralık 12:16

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