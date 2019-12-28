Hırsızların çalmadığı bir bu kalmıştı!

Yollarda ve otoparklarda bulunan mazgallar yağışlarda su birikintilerinin oluşmaması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından uygun yerlere konuluyor. Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasının yanında bulunan ve İzmit şehir merkezinde yoğun bir şekilde kullanılan sahil otoparkındaki mazgallar, bazı bilinçsiz kişilerce yerlerinden sökülüyor.
SU GİDERLERİ TIKANIYOR
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hem yol yapımında hem de otopark inşasında su birikintilerinin oluşmaması için mazgalları kullanıyor. Bilinçsiz kişilerin mazgalları yerlerinde çıkarıp sökmesi nedeni ile yaprak ve dal parçaları, su giderlerini tıkıyor. Akabinde yaşanan yağışlarda su birikintileri oluşuyor. Yetkililer su birikintilerinin oluşmaması ve mağduriyetlerin yaşamaması için vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya davet ediyor.
...
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(2 )
Herekeli - artık bu mazgalların hafif bir beton maddeden olan löğar kapakları yapıldı demir olanları değiştirsinler hırsızlarıda günaha sokmamış olunur
Erol Demirbek - mazgal ve rögar kapakları çalmak içi çok caziptir devamlı çalarlar zaten
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.