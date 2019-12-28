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Diyanetten bir garip fetva

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sigaranın kesin ve kati olarak haram olduğunu ve sarhoş edici maddeler arasında sayıldığını belirtti...
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Habertürk TV’de katıldığı canlı yayında Veyis Ateş’in sorularını yanıtladı. Ateş’in, “Sigara içmek haram mı?” sorusunu yanıtlayan Erbaş, sigaranın kesin ve kati olarak haram olduğunu söyledi.

Birçok alimin sigaranın haram olduğunu söylediğini aktaran Erbaş, “İnsanın bedeni mukaddestir. Bedeni beş açıdan korumak gerekiyor. Dinini korumak, aklını korumak, malını korumak, nefsini korumak, yani canı korumak, bir de nesli korumak. Sigaranın sadece birini bile korumaya engel olsa, bu bile haram olması için yeterli. Kaldı ki beşine de zararı var. Dine zararı var, akla zararı var, mala zararı var, cana zararı var, nesle zararı var. Dine zararı, sigara sarhoş edici maddeler arasında sayılıyor. Sigara uyuşturucu vazifesi yapıyor. Uyuşturucuya götüren yol sigarayla başlar. Kesinlikle sigarada uyuşturucu özelliği var.” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

(6)
06

İzmi̇tli̇ - BUNA FETVA VERDİĞİ İÇİN ALİ ERBAŞI GÖREVDEN ALIRLAR İNŞAALAH.DEVLET EN ÇOK PARAYI SİGARA VE ALKOLDEN KAZANIYOR.HANİ FAİZ HARAM DİYEN HÜKÜMET BÖYLE VERGİLERİ ANINDA GÖTÜRÜYOR.HANİ MÜSLÜMANIZ YA.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Aralık 12:39
05

Imamı Takip Eden - camii ile vaaz ile ve hutbe ile işi olmayanlar bilmez dinayete dini ihtilaflı bir konu gelir dinayet o konu üzere açıklama yapar diyer konulardada mutlaka açıklamalar yapılmıştır ve yapılıyor tabii fetvaları takip edenler bilir yani hangi mesele sorulmuşsa ona cevap verir

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Aralık 12:38
04

İzmitli - Her yerde herşeyi SİYASETE bağlayan çok akıllı kişiler mutlaka çıkacak PSİKOLOJİK tedavi görün artık..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Aralık 12:27
03

Erol Demirbek - doğru . ama diğer esas haramlarıda saymasını beklerdik mesela emanete ihanet , kul hakkı, zimmet, israf vb. bunlar neden hiç denmez yok mu bunlara yasak dinimizde .

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 28 Aralık 12:15
02

canberk - dini korumak - aklını korumak -malını korumak -nefsini korumak 2324,70 TL ye

Yanıtla . 5Beğen . 2Beğenme 28 Aralık 11:31
01

Mülayim Çoksert - Evet, aynen doğru, 5 konuda zararı var.......Sigarada NİKOTİN denilen ve bağımlılık yapan madde var.....Sonu - İN ile biten maddelere bakın hepsi BAĞIMLILIK yapıyor;Morfin, Eroin,Kokain,Kafein,Nikotin......Sigarada Fare Zehiri dahil 200 tane zararlı madde olduğunu da biliyoruz....Aklı olan 1 saniye beklemez,defeder onu.

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 28 Aralık 11:27
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