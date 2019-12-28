Büyükşehir'den 41 plakalı yerli otomobil paylaşımı

Türkiye’nin yerli otomobili dün Gebze Bilişim Vadisi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla tanıtıldı. Erdoğan törende yaptığı konuşmada ‘İlk siparişi buradan veriyoruz’ ifadelerini kullanırken Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da üretilecek 41. araca talip olduklarını duyurdu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bugün sosyal medya hesabından 41 plakalı yerli otomobil paylaşımında bulundu. Büyükşehir'in “Çok yakıştı” ifadesi ile paylaştığı 41 plakalı yerli otomobil fotoğrafı büyük ilgi gördü.