Türkiye’nin yerli otomobili dün Gebze Bilişim Vadisi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla tanıtıldı. Erdoğan törende yaptığı konuşmada ‘İlk siparişi buradan veriyoruz’ ifadelerini kullanırken Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da üretilecek 41. araca talip olduklarını duyurdu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bugün sosyal medya hesabından 41 plakalı yerli otomobil paylaşımında bulundu. Büyükşehir'in “Çok yakıştı” ifadesi ile paylaştığı 41 plakalı yerli otomobil fotoğrafı büyük ilgi gördü.
Bugün 11:08 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 11:13 TSİ
Büyükşehir'den 41 plakalı yerli otomobil paylaşımı
Türkiye’nin üretimi yapılacak 41. yerli otomobiline talip olduklarını açıklayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından 41 plakalı yerli otomobil paylaşımı yaptı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
Erol Demirbek - HAYAL KIRIKLIĞI OLDU. TEK MİLLİ TARAFI ONLAR İÇİN PARA ÖDEMİŞ OLMAMIZ . SANIRIM BİR SÜRE İTALYANLARA FASON OLARAK YAPTIRACAĞIZ GİBİ
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.