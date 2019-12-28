İlimizde geniş bir kesim tarafından tanınan İzaydaş eski Genel Müdürü, MÜSİAD Kocaeli Şubesi'nin eski Başkanı, şu anda BNB Bisiklet adlı firmanın sahibi olan Recep Bilal Şengün'ün ananesi İsmet Surur hayatını kaybetti.
Bugün 11:21 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 16:04 TSİ
Şengün'ün acı günü
İzaydaş eski Genel Müdürü, Recep Bilal Şengün'ün ananesi İsmet Surur hayatını kaybetti.
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz