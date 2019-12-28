Şengün'ün acı günü

İlimizde geniş bir kesim tarafından tanınan İzaydaş eski Genel Müdürü, MÜSİAD Kocaeli Şubesi'nin eski Başkanı, şu anda BNB Bisiklet adlı firmanın sahibi olan Recep Bilal Şengün'ün ananesi İsmet Surur hayatını kaybetti.