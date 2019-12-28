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Sürücüler dikkat! Bunu yapan yandı...

Trafik cezaları, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına göre yeni yılda yüzde 22,58 zamlı uygulanacak.
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1 Ocak 2020'den itibaren uygulanacak trafik ceza miktarları açıklandı. En düşük ceza miktarı olan 104 lira, taşıma sınırı üstünde yolcu alan sürücülere uygulanacak. En yüksek ceza ise işletme şartlarına uymadan araç muayene etmeyi üçüncü kez tekrarlayanlara uygulanacak. Tam 32 bin 719 TL.

YETKİSİZ ÇAKAR CEZASI

Yetkisiz çakar kullanmanın cezası 228 lira olacak. Üzerinde "çakar" bulunan başkasına ait bir aracı kullanan kişinin tespiti halinde ise sürücü ve araç sahibine aynı miktar ceza ayrı ayrı uygulanacak. Böylece sürücü ve araç sahibi toplam 2 bin 456 lira ödemek zorunda kalacak.

132 LİRALIK CEZA TARİFESİ

Park ve duraklama yasaklarına, dönüş ve geçme kurallarına, kavşaklarda geçiş hakkına, indirme ve bindirme kurallarına uymayanlar, emniyet kemeri, kask ve koruma gözlüğü kullanmayanlar, trafik kurallarına uymayan yayalar ile araçlardan çöp atanlar ve araçlarda yüksek seste müzik açanlar, 132 lirayla cezalandırılacak.

288 TL'LİK TARİFE

Araç sürerken cep telefonu kullananlara, araç muayenesini yaptırmayanlara, motorlu bisiklet, motosiklet ve bisiklet sürme kurallarına uymayan sürücülere 288 lira ceza uygulanacak.

DRİFTÇİLER'E 6 BİN LİRA

Drift/spin atarak trafiği tehlikeye düşürenlere 6 bin 141 lira, Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak, araç kullanan şahıslar 6 bin 333 lira, Yükümlülüklerini yerine getirmeyen sigorta şirketlerine 9 bin 344 lira, Yetkisiz olarak tescil plakası basan veya dağıtanlar, 12 bin 258 lira ceza uygulanacak. Kesilen para cezasını 15 gün içinde ödeyenlere yüzde 25 indirim uygulanacak.

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Yorumlar

(1)
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aynen böyle - iç işleri bakanlığı belediye arabalarını metrobüsleri hiç takip etmiyor etse cezanın kralı oradan çıkar balık istifi biniyorlar hele hele kemer takan hiç yok buradan maliyeye iyi gelir çıkar bir bakın bu işler

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