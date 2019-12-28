HDP İl Başkanı Işık: Aday olmayacağım

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Başkanı Şahabettin Işık, Pazar günü yapılacak il kongresi öncesi açıklamalarda bulundu. Konuyla ilgili açıklamaya yapan Işık, “Pazar günü saat 13:00 ile 17:00 arasında İzmit Tanyıldız Düğün Salonu’nda 2. olağan il kongremiz var. İlçelerimizin 6 tanesinde kongrelerimizi bitirdik. En son İzmit ilçe kongremizi yapmıştık o da bitti. Pazar günkü kongremizi tamamlayarak artık genel merkezde şubat ayı içerisinde yapılacak olan 4. Büyük olağan kongresine hazırlanacağız” dedi.

“AYGÜN’ÜN İL EŞ BAŞKAN ADAYI OLMASI BEKLENİYOR”

Adaylığıyla ilgili konuşan Işık, “Bu dönem artık görevde olmayacağım. Komisyon tarafından aday olacak isim henüz açıklanmadı. Öte yandan geçtiğimiz ay tutuklanarak cezaevine gönderilen HDP İl Eş Başkanı Leyla Aygün’ün kongrede muhtemelen il eş başkan adayı olması bekleniyor” ifadelerinde bulundu.