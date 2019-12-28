Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:11 TSİ- Siyaset G: Bugün 14:40 TSİ

HDP İl Başkanı Işık: Aday olmayacağım

Pazar günü 2’inci Olağan Kongresi’ni gerçekleştirecek olan HDP’de İl Eş Başkanı Şahabettin Işık adaylığı hakkında açıklamalarda bulundu.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
mask

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Başkanı Şahabettin Işık, Pazar günü yapılacak il kongresi öncesi açıklamalarda bulundu. Konuyla ilgili açıklamaya yapan Işık, “Pazar günü saat 13:00 ile 17:00 arasında İzmit Tanyıldız Düğün Salonu’nda 2. olağan il kongremiz var. İlçelerimizin 6 tanesinde kongrelerimizi bitirdik. En son İzmit ilçe kongremizi yapmıştık o da bitti. Pazar günkü kongremizi tamamlayarak artık genel merkezde şubat ayı içerisinde yapılacak olan 4. Büyük olağan kongresine hazırlanacağız” dedi.

“AYGÜN’ÜN İL EŞ BAŞKAN ADAYI OLMASI BEKLENİYOR”

Adaylığıyla ilgili konuşan Işık, “Bu dönem artık görevde olmayacağım. Komisyon tarafından aday olacak isim henüz açıklanmadı. Öte yandan geçtiğimiz ay tutuklanarak cezaevine gönderilen HDP İl Eş Başkanı Leyla Aygün’ün kongrede muhtemelen il eş başkan adayı olması bekleniyor” ifadelerinde bulundu.

Bugün 12:11 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HDP İl Başkanı Işık: Aday olmayacağım mask
HDP İl Başkanı Işık: Aday olmayacağım
MHP İzmit adayı belli oldu! mask
MHP İzmit adayı belli oldu!
İşte CHP İzmit’in ilçe sekreteri mask
İşte CHP İzmit’in ilçe sekreteri
AKP’nin milletvekilleri 3 ilçede halkı dinledi mask
AKP’nin milletvekilleri 3 ilçede halkı dinledi
Şeker: Cedit için şartlı olarak kredi desteği verelim mask
Şeker: Cedit için şartlı olarak kredi desteği verelim
AKP'li vekiller nöbet tutacak mask
AKP'li vekiller nöbet tutacak
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Barajda su seviyesi düşünce ortaya çıktı! mask
Barajda su seviyesi düşünce ortaya çıktı!
Kocaeli'de o ilçelerde acil kamulaştırma kararı mask
Kocaeli'de o ilçelerde acil kamulaştırma kararı
Kadir Kara hayatını kaybetti mask
Kadir Kara hayatını kaybetti
Kocaeli’de icradan satılık dev fabrika! mask
Kocaeli’de icradan satılık dev fabrika!
Alikahya ceset gibi kokuyor! mask
Alikahya ceset gibi kokuyor!
İki sahili birleştiren parkta sona yaklaşılıyor mask
İki sahili birleştiren parkta sona yaklaşılıyor

GALERİ

Türkiye'nin en büyük yapay şelalelerini hırsızlar kuruttu mask
Türkiye'nin en büyük yapay şelalelerini hırsızlar kuruttu
Yerli otomobilin 51 saniyelik görüntüsü yayınlandı! mask
Yerli otomobilin 51 saniyelik görüntüsü yayınlandı!
Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı mask
Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
Tiyatro oyunuyla ‘Sıfır Atık’ı öğrenecekler mask
Tiyatro oyunuyla ‘Sıfır Atık’ı öğrenecekler
İzmit’te şüpheli paket bomba imha ekiplerini harekete geçirdi mask
İzmit’te şüpheli paket bomba imha ekiplerini harekete geçirdi
Kocaeli'de aşırı lodos nedeniyle vapur seferlerine ara verildi mask
Kocaeli'de aşırı lodos nedeniyle vapur seferlerine ara verildi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL