"Seçim mi geliyor" dedirten görüntü

Cumhurbaşkanı Hereke'de konuşmasının ardından kendisini ön sıralarda dinleyenlere çay paketleri dağıttı. Seçim dönemlerinde sıkça görülen dağıtıma, İstanbul seçimlerini 2 kez kaybeden eski başbakan, TBMM Başkanı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da eşlik etti. Erdoğan’ın her seçim döneminde sıkça rastlanan bu görüntüleri “seçim mi geliyor” dedirtti. (Odatv)