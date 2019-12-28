Cumhurbaşkanı Hereke'de konuşmasının ardından kendisini ön sıralarda dinleyenlere çay paketleri dağıttı. Seçim dönemlerinde sıkça görülen dağıtıma, İstanbul seçimlerini 2 kez kaybeden eski başbakan, TBMM Başkanı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da eşlik etti. Erdoğan’ın her seçim döneminde sıkça rastlanan bu görüntüleri “seçim mi geliyor” dedirtti. (Odatv)
Bugün 12:15 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 14:42 TSİ
"Seçim mi geliyor" dedirten görüntü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilişim Vadisi’ndeki programın ardından Körfez Hereke Sahili’ne giderek vatandaşlara hitap etti...
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Yorumlar
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İzmi̇tli̇ - KESİNLIKLE BASKIN ERKEN SEÇİM VAR.AMA NE YAPARLARSA YAPSINLAR AKEPE İKTİDARI GİDİCİDİR.YETER ARTIK MİLLETE KÜFÜR EDEN ZENGİNLER YARATTILAR.
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