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Sağlıklı yılbaşının 6 altın kuralı!

VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Derya Mergen,yılbaşı gecesinde hem keyif alıp hem de sağlıklı kalmak için dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.
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2019 yılını geride bıraktığımız Aralık ayında, yılbaşı gecesi için hazırlıklar günler öncesinden başlıyor. Fakat normal beslenmemizin çok dışına çıktığımız bu özel günde, beslenmemize dikkat etmediğimiz takdirdereflü, gaz şikâyetleri, kalp rahatsızlıkları gibi sıkıntılar da yaşanabiliyor.

Ana yemek seçimi önemli

Ana yemek olarak kızartılmış yiyecekler yerine, ızgara veya buğulama yöntemi ile pişirilmiş tavuk, az yağlı kırmızı et, hindi veya balık tüketin. Yanında sebzeli bulgur pilavı ve bol yeşillikli salata tercih edilebilir.

Mezelere dikkat!

Meze olarak mayonezli, yüksek kalorili mezeler yerine yoğurtlu, zeytinyağlı mezeler tercih edilebilir. Örneğin, buharda pişirilmiş brokoli salatası, yoğurtlu kereviz veya limonlu Brüksel lahanası gibi yiyecekler tüketilebilir.

Atıştırmalıklarda aşırıya kaçmayın

Atıştırmalık olarak seçeceğiniz kuruyemişlerin çiğ olmasına ve miktarına dikkat edin. Tuzlu yiyecekler tansiyonunuzun yükselmesine sebep olabilir. Ayrıca yağdan zengin olan kuruyemişler oldukça yüksek kaloriye sahiptir. O yüzden bir avuçtan fazla tüketmemekte fayda var.

Meyve veya sütlü tatlıları tercih edin

Tatlı seçimi olarak, mevsim meyvesi veya hafif ve az şekerli sütlü tatlıları tercih etmek, hem daha az kalori almanızı sağlayacak hem de şeker dengenizi bozmayacaktır.

Su içmeyi unutmayın

Özellikle alkol, çay ve kahve gibi içecekler vücuttan su atımını artıracaktır. Yılbaşı sofranızda fazladan 3-4 bardak su tüketmeyi ihmal etmeyin.

Ertesi gün kahvaltısını ihmal etmeyin

Yeni yılın ilk gününde, hafif ve sağlıklı bir kahvaltı tercih edin. Karbonhidrat ve yağdan zengin poğaçalar yerine, liften zengin tam tahıllı ekmek tercih edin. Bunun yanında, protein kaynağı olarak sebzeli veya lor peynirli omlet tercih edilebilir. Yanında mutlaka bol yeşillik tüketmeye özen gösterin. Gün içerisinde şekersiz bitki çayları da tüketebilirsiniz.

Bugün 12:16 TSİ - Sağlık

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