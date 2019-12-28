Kocaeli'de çok miktarda kaçak içki ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre yaklaşan Yılbaşı öncesinde uygulamalarını sıklaştıran Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gebze'de kaçak alkol satışı yapıldığını belirledi. Belirlenen 1 ikamet ve araçta yapılan aramalarda, yurt dışından kaçak olarak temin edilen değişik markalarda 129 şişe alkollü içki, 6 adet 3 litrelik şarap, 2 adet damacana içerisinde rakı ve pet şişelere doldurulmuş halde 11 litre rakı ele geçirildi.