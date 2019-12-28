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BİLNET Okulları’nda uygulamalı eğitim

BİLNET 4. Sınıf öğrencileri KOÜ Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Birimi’ni ziyaret ederek bilgilerini pekiştirdiler
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BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesi İlköğretim Bölümü’nün 4.Sınıf öğrencileri, öğretmenleri beraberinde KOÜ Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Birimi’ni ziyarete gitti. Kocaeli Üniversitesi Farmakoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Faruk Erden 4’üncü sınıf öğrencileriyle yakından ilgilendi, “Sağlıklı Yaşam” konulu mini bir de seminer verdi. Öğrenciler laboratuvar ortamlarını da gezip bilgilerini pekiştirirken bu ziyaretin oldukça yararlı geçtiği belirtildi.

BENZER EĞİTİMLER DEVAM EDECEK

İzmit Tepeköy Mahallesi Egemenlik Caddesi’nde bulunan, anaokulundan Anadolu ve Fen liselerine kadar 58 derslikten oluşan BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesinde deneyimlerle öğrenmenin başarıyı arttırdığı ve müfredatta bulunan derslerin uygulamalı eğitimlerle devam edeceği belirtildi

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BİLNET Okulları’nda uygulamalı eğitim mask
BİLNET Okulları’nda uygulamalı eğitim
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