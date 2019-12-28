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Sarıbay; “Kanal İstanbul’a sizlerde itiraz edip, geleceğinize sahip çıkın!”

CHP Kocaeli İl Başkanı Av. M. Cengiz Sarıbay, tartışmalı Kanal İstanbul projesi hakkında açıklama yaparak, Kocaeli Halkını da sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet etti
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbullulara Kanal İstanbul projesine 'itiraz' çağrısının ardından binlerce vatandaş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bunun üzerine çevre illerden gelen Kanal İstanbul Projesine itiraz etme talebi CHP’yi de harekete geçirdi. CHP Kocaeli İl Başkanlığı dün sosyal medya üzerinden Kocaeli’nde ki vatandaşlarında Kanal İstanbul projesine Kocaeli Valiliği’ne giderek itiraz edebileceğini, örnek dilekçe ile yayımladı.

“BU PROJENİN SONU FELAKET”

Sarıbay; "Açıklandığı günden bugüne kadar tartışmaların odağında olan Kanal İstanbul Projesi için TMMOB tarafından hazırlanan raporlarda, projenin yaratacağı sıkıntılar dile getirilmiş, bilimsel olarak riskler sıralanmıştır. Bu raporlara göre yapılaşma yasağı bulunan ve 70 tür canlıya yuva olan sulak alanlar, akarsular, dereler ile Terkos Gölü projeden etkileneceği, Karadeniz’deki tuzluluk değerinin artması nedeniyle Trakya’ya kadar tatlı suların beslediği tarım alanları ve karasal ekosistemin bozulacağı, heyelan riskinin artacağı, 20 bin futbol sahası büyüklüğünde ormanın yok olacağı, Sazlıdere Barajı’nın tümüyle yok olacağı başta olmak üzere geri dönüşü neredeyse imkansız ekolojik hasarlar bırakacağı ifade edilmektedir. Neresinden tutarsanız tutun bu proje felakete yol açacak bir projedir” dedi.

“SİZLERDE GELECEĞİNİZE SAHİP ÇIKIN”

“Bu proje sadece tek bir kenti ilgilendirmiyor. Hepimiz için önemli. İstanbulumuzu, doğamızı ve ülkemizin egemenlik haklarını korumak için tüm Kocaelili hemşerilerimizi demokratik itiraz haklarını kullanmaya davet ediyoruz” diyen Sarıbay; “Ekolojik ve çevresel bir felakete yol açacak, İstanbul’u susuz bırakacak, halkın cebinden çıkacak on milyarlarca lirayı heba edecek Kanal İstanbul projesine karşı iseniz Kanal İstanbul Projesi'nin iptali için itiraz dilekçesi ile Kocaeli Valiliğine başvurabilir sizlerde geleceğinize sahip çıkabilirsiniz. İl ve ilçe Başkanlıklarımızdan itiraz dilekçesi temin edebilirsiniz” çağrısında bulundu.

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