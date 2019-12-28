Yılbaşında kar yağacak mı?

Kocaeli halkı uzun yıllar olduğu gibi bu yıl başında da kar göremeyecek. Hava sıcaklıkları ise 8 derece civarında olacak. Kocaeli yeni haftaya da yağmurlu bir hava ile başlayacak. Pazartesi günü hava sıcaklığı 10 dereceye çıkacak. 2019’un son günü olan Salı günü ise hava sıcaklığının 9 derece olması bekleniyor. Yağmurun ise yer yer yine etkili olacak. Kocaeli, 1 Ocak 2020’yi de soğuk ve yağmurlu bir hava ile karşılayacak. Beklenen en yüksek hava sıcaklığı 7 derece olacak. Kocaeli’de yılbaşında kar yağışının beklendiği tek yer ise Kartepe olacak. Kartepe’de hava sıcaklığı 2 ile -4 derece civarında değişken kar yağışlı olacağı belirtildi.