Kocaeli halkı uzun yıllar olduğu gibi bu yıl başında da kar göremeyecek. Hava sıcaklıkları ise 8 derece civarında olacak. Kocaeli yeni haftaya da yağmurlu bir hava ile başlayacak. Pazartesi günü hava sıcaklığı 10 dereceye çıkacak. 2019’un son günü olan Salı günü ise hava sıcaklığının 9 derece olması bekleniyor. Yağmurun ise yer yer yine etkili olacak. Kocaeli, 1 Ocak 2020’yi de soğuk ve yağmurlu bir hava ile karşılayacak. Beklenen en yüksek hava sıcaklığı 7 derece olacak. Kocaeli’de yılbaşında kar yağışının beklendiği tek yer ise Kartepe olacak. Kartepe’de hava sıcaklığı 2 ile -4 derece civarında değişken kar yağışlı olacağı belirtildi.
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Yılbaşında kar yağacak mı?
Meteoroloji’nin son hava tahminlerine göre, Kocaeli’de bugün (cumartesi), yarın (pazar) ve diğer günler yer yer etkili yağmur beklenirken bu yılbaşında da kar yağmayacak
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Yorumlar
(1 )
ayhan - e hani teyakkuzdaydı belediyeler.demiştim boşuna çabalamayın yağmayacak diye.hey allahım ya
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