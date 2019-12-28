Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:59 TSİ- Gündem G: Bugün 14:01 TSİ

Bakandan asgari ücret zammı açıklaması: Söz verdiler…

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücreti devletin belirlemediğini belirterek "Asgari ücret aslında devletin değil işveren ve işçinin anlaştığı, bizim kolaylaştırıcı olarak masada bulunduğumuz bir ücret seviyesi." dedi.
mask

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk 2020 yılı asgari ücret zammı ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Selçuk, “Asgari ücret aslında devletin değil işveren ve işçinin anlaştığı, bizim kolaylaştırıcı olarak masada bulunduğumuz bir ücret seviyesi. (Asgari ücret) Söz verdiler, gelecek yıl her iki tarafın anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacağız.” dedi.

YÜZDE 15 ZAM YAPILDI

Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlenmiş ve geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmıştı.

Bugün 13:59 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Feci kaza! Çarptığı köpeğe bakmak için indi canından oldu... mask
Feci kaza! Çarptığı köpeğe bakmak için indi canından oldu...
İşte İzmit Belediyesi'nin yeni yıl programı mask
İşte İzmit Belediyesi'nin yeni yıl programı
İzmit ışıl ışıl mask
İzmit ışıl ışıl
"Seçim mi geliyor" dedirten görüntü mask
"Seçim mi geliyor" dedirten görüntü
Hereke'de Erdoğan'ı bekliyorlar mask
Hereke'de Erdoğan'ı bekliyorlar
Büyükakın yerli otomobile talip oldu mask
Büyükakın yerli otomobile talip oldu
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Barajda su seviyesi düşünce ortaya çıktı! mask
Barajda su seviyesi düşünce ortaya çıktı!
Kocaeli'de o ilçelerde acil kamulaştırma kararı mask
Kocaeli'de o ilçelerde acil kamulaştırma kararı
Kadir Kara hayatını kaybetti mask
Kadir Kara hayatını kaybetti
Kocaeli’de icradan satılık dev fabrika! mask
Kocaeli’de icradan satılık dev fabrika!
Alikahya ceset gibi kokuyor! mask
Alikahya ceset gibi kokuyor!
İki sahili birleştiren parkta sona yaklaşılıyor mask
İki sahili birleştiren parkta sona yaklaşılıyor

GALERİ

Türkiye'nin en büyük yapay şelalelerini hırsızlar kuruttu mask
Türkiye'nin en büyük yapay şelalelerini hırsızlar kuruttu
Yerli otomobilin 51 saniyelik görüntüsü yayınlandı! mask
Yerli otomobilin 51 saniyelik görüntüsü yayınlandı!
Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı mask
Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
Tiyatro oyunuyla ‘Sıfır Atık’ı öğrenecekler mask
Tiyatro oyunuyla ‘Sıfır Atık’ı öğrenecekler
İzmit’te şüpheli paket bomba imha ekiplerini harekete geçirdi mask
İzmit’te şüpheli paket bomba imha ekiplerini harekete geçirdi
Kocaeli'de aşırı lodos nedeniyle vapur seferlerine ara verildi mask
Kocaeli'de aşırı lodos nedeniyle vapur seferlerine ara verildi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL