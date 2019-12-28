Acısu Belediye U15 ve Ç.Fatih 1.Küme takımı liglerden çekildi

Dün Acısu Stadı’nda saat 14.00’te programa alınan Acısu Belediyespor-İlimtepe Kullar 1975 Spor U-15 Futbol Ligi müsabakası, Acısu’nun ligden çekilmesi nedeniyle oynanamadı. Bu arada, bugünkü iki maçta da değişiklik var. Tavşancıl Salih Gün Stadı’nda saat 13.00’te oynanması gereken Diliskelesi Spor-Gebze Balkan Spor U-15 Ligi müsabakası, Diliskelesi Spor ligden çekildiği için iptal edildi. Şekerpınar Stadı’nda saat 15.00’te oynanması gereken Çayırova Fatih Spor-Kandıra G.B. Belediyespor 1.Küme Futbol Ligi müsabakası, Çayırova Fatih Spor ligden çekildiği için iptal edildi.