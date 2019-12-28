Kuruçeşme Tesisleri’nde hummalı çalışma

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Kuruçeşme Doğan Mahallesi’nde bulunan spor tesisini bakıma aldı. Bakım ve onarım işlemleri kapsamında ilk etapta tribünler daha konforlu hale getirilecek. Bu kapsamda kötü bir görüntüye sahip olan tribünlerde, koltukların söküm işlemi tamamlandı. Ardından tribün komple boyanarak güzel bir görüntüye kavuşturulacak.