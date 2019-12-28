ATA’M, GENÇLİĞİN HİÇ DURMADAN KOŞUYOR

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in seçim beyannamesinde yer alan ve büyük önem verdiği, sportif, kültürel ve sanatsal projelerle öğrencilerin gelişimine katkı sunulan “Gölcük’te Öğrenciysen Projesi” kapsamında; Gölcük Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen, ortaokul ve lise öğrencilerinin katıldığı “27 Aralık Atatürk Kır Koşusu’’ düzenlendi.

KIYASIYA BİR MÜCADELE OLDU

Öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği koşu, Gölcük Belediyesi Kazıklı Kervansaray Kültür Yapısı önünde düzenlenirken, kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Ortaokul ve lise öğrencileri olmak üzere 6 kategoride yapılan 27 Aralık Atatürk Kır Koşusu’nun tamamlanması sonrasında da ödül töreni düzenlendi.