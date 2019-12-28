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Ödül töreni düzenlendi

Gölcük Belediyesi Kervansaray Kültür Yapısı’nda düzenlenen törende, dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi
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Gölcük Belediyesi Kervansaray Kültür Yapısı’nda düzenlenen törende, dereceye giren öğrencilere ödüllerini; Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Ceyhan takdim etti ve başarılarından dolayı kutladı.

YARIŞMADA DERECEYE

GİREN ÖĞRENCİLER:

GENÇ KIZLAR

1500 M

 

1.Ceylan Tam 
2.Burcu Arslan
3.Nilay Gür
4.Semanur Fırat

GENÇ ERKEKLER

2000 M

1.Mustafa Taşcı
2.Mahmut Kılıç
3.Kerim Seyit Eker
4.Emirhan Güven

ORTAOKUL YILDIZ

KIZ 1200 M

1.Esila Kısa
2.Rana Yükselen
3.Firdevs Öztürk
4.Fatmanur Demirci

ORTAOKUL YILDIZ

ERKEK 1200 M

1.Serkan Kır

2.Davut Akdağ

3.Yusuf Gülister

4.Efkan Sezer

ORTAOKUL KÜÇÜK

ERKEK 1000 M

1.Erdem Ağkurt
2.Ali Taha Büyüküstün
3.Mahmut Esat Tosunoğlu
4.Yiğit Balta

ORTAOKUL KÜÇÜK

KIZLAR 800 M

1.Cemre Albayrak
2.Eylül Albayrak
3.Ceren Albayrak
4.Zeynep C.Karahan

 

Bugün 14:03 TSİ - Spor

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