Ödül töreni düzenlendi

Gölcük Belediyesi Kervansaray Kültür Yapısı’nda düzenlenen törende, dereceye giren öğrencilere ödüllerini; Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Ceyhan takdim etti ve başarılarından dolayı kutladı.
YARIŞMADA DERECEYE
GİREN ÖĞRENCİLER:
GENÇ KIZLAR
1500 M
1.Ceylan Tam
2.Burcu Arslan
3.Nilay Gür
4.Semanur Fırat
GENÇ ERKEKLER
2000 M
1.Mustafa Taşcı
2.Mahmut Kılıç
3.Kerim Seyit Eker
4.Emirhan Güven
ORTAOKUL YILDIZ
KIZ 1200 M
1.Esila Kısa
2.Rana Yükselen
3.Firdevs Öztürk
4.Fatmanur Demirci
ORTAOKUL YILDIZ
ERKEK 1200 M
1.Serkan Kır
2.Davut Akdağ
3.Yusuf Gülister
4.Efkan Sezer
ORTAOKUL KÜÇÜK
ERKEK 1000 M
1.Erdem Ağkurt
2.Ali Taha Büyüküstün
3.Mahmut Esat Tosunoğlu
4.Yiğit Balta
ORTAOKUL KÜÇÜK
KIZLAR 800 M
1.Cemre Albayrak
2.Eylül Albayrak
3.Ceren Albayrak
4.Zeynep C.Karahan
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz