Ödül töreni düzenlendi

Gölcük Belediyesi Kervansaray Kültür Yapısı’nda düzenlenen törende, dereceye giren öğrencilere ödüllerini; Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Ceyhan takdim etti ve başarılarından dolayı kutladı.

YARIŞMADA DERECEYE

GİREN ÖĞRENCİLER:



GENÇ KIZLAR

1500 M

1.Ceylan Tam

2.Burcu Arslan

3.Nilay Gür

4.Semanur Fırat

GENÇ ERKEKLER

2000 M

1.Mustafa Taşcı

2.Mahmut Kılıç

3.Kerim Seyit Eker

4.Emirhan Güven

ORTAOKUL YILDIZ

KIZ 1200 M

1.Esila Kısa

2.Rana Yükselen

3.Firdevs Öztürk

4.Fatmanur Demirci

ORTAOKUL YILDIZ

ERKEK 1200 M

1.Serkan Kır

2.Davut Akdağ

3.Yusuf Gülister

4.Efkan Sezer

ORTAOKUL KÜÇÜK

ERKEK 1000 M

1.Erdem Ağkurt

2.Ali Taha Büyüküstün

3.Mahmut Esat Tosunoğlu

4.Yiğit Balta

ORTAOKUL KÜÇÜK

KIZLAR 800 M

1.Cemre Albayrak

2.Eylül Albayrak

3.Ceren Albayrak

4.Zeynep C.Karahan