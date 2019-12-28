Başkan Muzaffer Bıyık Antalya'da

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 3.Lig 3.Grup takımı Darıca Gençler Birliği’nin başkanı Arif Gülen ile beraber Sarı-Yeşilli ekibimizin kamp yaptığı Antalya'ya gitti. Futbolculara ikinci yarı öncesi moral vermek ve destek olmak için Antalya'ya giden başkan Bıyık'a başkan yardımcıları Cüneyt Şentürk ve Abdüllatif Özkan da eşlik etti.