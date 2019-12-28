Darıcalı kadınlar da efsane oldu

Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nün Büyük bayan takımı tarihi bir başarıya imza attı. Şeyma Aleyna Atasert, Sevcan Uçar, Merve Tekin ve Edanur Karabulut’dan oluşan Büyük bayan takımı da final müsabakasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’a kaybetse de, ikincilik Kupasının sahibi olarak Gümüş madalya elde etti. Teknik Direktör Adnan Şamdan, ulusal ve uluslar Arası arenada DARES olarak başarılarını sürdürdüklerini belirterek kendilerine verdiği desteklerden dolayı Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Kulüp Başkanı Hüsamettin Ergül’e teşekkürlerini iletti.