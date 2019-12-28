Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:06 TSİ- Spor G: Bugün 14:08 TSİ

DARES’in bileği yine bükülmedi

Belediye Eğitim Spor Kulübü, ilçenin yüzünü güldürmeye devam ediyor.
mask

Belediye Eğitim Spor Kulübü, ilçenin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Kartepe’de gerçekleştirilen Türkiye Kulüpler Takım Karate Şampiyonası’na 55 ilden, 387 kulüp ve 1500 sporcu katılım gösterdi. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, Büyük Erkekler ve Büyük Bayanlarda ikincilik kürsüsünde yer alarak, iki kategoride Darıca’ya kupa getirdi. Teknik Direktör Adnan Şamdan ve Antrenör Ahmet Akçay nezaretinde Tatami’ye çıkan Darıcalı Karateciler, yine olağanüstü bir performans gösterdi. Büyük Erkekler Takım maçlarında Eren Adil Yılmazer, İsmail Aydoğdu, Halit Tamyüksel, Volkan Aydın, Yuşa Öztürk, Tugay Öztürk ve Kürşat Ceylan’dan oluşan takım, birbirinden zorlu rakiplerini geride bırakarak finalde Karate A Milli Takım sporcularının yer aldığı Kağıthane Belediyesi ile eşleşti. Şampiyonların maça çıkmaması dikkat çekerken, hükmen kazanan Kağıthane Belediyesi olurken, Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü ikincilik kürsüsünde yer aldı.

Bugün 14:06 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kocaelispor-Bayburt GÖİ (Bitti) mask
Kocaelispor-Bayburt GÖİ (Bitti)
Kocaelispor ve Bayburt '1-1'ini yenemedi mask
Kocaelispor ve Bayburt '1-1'ini yenemedi
Burak Özbakır da rakibimiz olabilir mask
Burak Özbakır da rakibimiz olabilir
Körfez’de moraller süper! mask
Körfez’de moraller süper!
2. yarıya bomba gibi geliyoruz! mask
2. yarıya bomba gibi geliyoruz!
TFF KADAR OLAMADIK!.. mask
TFF KADAR OLAMADIK!..
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Barajda su seviyesi düşünce ortaya çıktı! mask
Barajda su seviyesi düşünce ortaya çıktı!
Kocaeli'de o ilçelerde acil kamulaştırma kararı mask
Kocaeli'de o ilçelerde acil kamulaştırma kararı
Kadir Kara hayatını kaybetti mask
Kadir Kara hayatını kaybetti
Kocaeli’de icradan satılık dev fabrika! mask
Kocaeli’de icradan satılık dev fabrika!
Alikahya ceset gibi kokuyor! mask
Alikahya ceset gibi kokuyor!
İki sahili birleştiren parkta sona yaklaşılıyor mask
İki sahili birleştiren parkta sona yaklaşılıyor

GALERİ

Türkiye'nin en büyük yapay şelalelerini hırsızlar kuruttu mask
Türkiye'nin en büyük yapay şelalelerini hırsızlar kuruttu
Yerli otomobilin 51 saniyelik görüntüsü yayınlandı! mask
Yerli otomobilin 51 saniyelik görüntüsü yayınlandı!
Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı mask
Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
Tiyatro oyunuyla ‘Sıfır Atık’ı öğrenecekler mask
Tiyatro oyunuyla ‘Sıfır Atık’ı öğrenecekler
İzmit’te şüpheli paket bomba imha ekiplerini harekete geçirdi mask
İzmit’te şüpheli paket bomba imha ekiplerini harekete geçirdi
Kocaeli'de aşırı lodos nedeniyle vapur seferlerine ara verildi mask
Kocaeli'de aşırı lodos nedeniyle vapur seferlerine ara verildi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL