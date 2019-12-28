DARES’in bileği yine bükülmedi

Belediye Eğitim Spor Kulübü, ilçenin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Kartepe’de gerçekleştirilen Türkiye Kulüpler Takım Karate Şampiyonası’na 55 ilden, 387 kulüp ve 1500 sporcu katılım gösterdi. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, Büyük Erkekler ve Büyük Bayanlarda ikincilik kürsüsünde yer alarak, iki kategoride Darıca’ya kupa getirdi. Teknik Direktör Adnan Şamdan ve Antrenör Ahmet Akçay nezaretinde Tatami’ye çıkan Darıcalı Karateciler, yine olağanüstü bir performans gösterdi. Büyük Erkekler Takım maçlarında Eren Adil Yılmazer, İsmail Aydoğdu, Halit Tamyüksel, Volkan Aydın, Yuşa Öztürk, Tugay Öztürk ve Kürşat Ceylan’dan oluşan takım, birbirinden zorlu rakiplerini geride bırakarak finalde Karate A Milli Takım sporcularının yer aldığı Kağıthane Belediyesi ile eşleşti. Şampiyonların maça çıkmaması dikkat çekerken, hükmen kazanan Kağıthane Belediyesi olurken, Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü ikincilik kürsüsünde yer aldı.