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Genç Liseli Kız Hentbol’da  gözler kupaya çevrildi !..

İki hafta önce start alan İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanan 2 maç sonrası gruptan, çıkan takımlar belli oldu

Ahmet Akay
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Günün ilk maçında Darıca Deniz Yıldızları MTAL, güçlü kadrosuyla, zayıf rakibi Derince Necip Fazıl Anadolu Lisesi’ni 29-4 yendi ve gruptan çıkan ilk takım oldu. Maçın başından itibaren üstün oynayan Darıca Deniz Yıldızları, rahat galibiyet aldı. İkinci maçta ise Yarımca Anadolu Lisesi, Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi’ni 18-11 yenerek gruptan çıkan ikinci takım oldu.

11 TAKIM KIYASIYA KAPIŞTI

Hentbol kızlarda toplam 11 takım mücadele etti. Genç Kız Hentbol yarı final maçları 3 Ocak’ta oynanacak. Aynı gün Erkekler Hentbol yarı final maçları oynanacak. 6 Ocak Cuma günü final maçları yine Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanacak, ardından hemen ödül töreni gerçekleştirilecek.

DARICA DENİZ YILDIZLARI MTAL: 29

DERİNCE NECİP FAZIL AL: 4

 SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Yüksel Çalkuç ***, Ahmet Can Türk ***,

DARICA DENİZ YILDIZLARI MTAL: Nurdan ***, Ayşegül ****. Elif ***, Tuğçe Kılıç *** ,Yağmur *** , Aslı **, K.Yağmur **, Gülcan **, Sedanur **, Şevval **, Sude **, Tuğçe Mücahit Sak ***

DERİNCE NECİP FAZIL AL: İrem ***, Meryem **, Nazar **, Harnisa **, Elif **, Tuğçe **, Sılanur **, Işıl **, Şevval **, Helin **

GOLLER: Nurdan (11), Ayşegül (9),K.Yağmur (3), Elif (3), Tuğçe (2), Aslı (1)(Darıca Deniz Yıldızları MTAL), İrem (4)(Derince Necip Fazıl AL)

MERKEZ BANKASI DERİNCE AL: 11

YARIMCA ANADOLU LİSESİ: 18

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Yüksel Çalkuç ***, Orhan Şenbaş ***

MERKEZ BANKASI DERİNCE AL: Yağmur ***, Ezgi ***, Merve ***, Asel **, Emine **, Bilgin **, Dilay **, Başak **, Ece **, Duygu **, Sude **, Aslı **, Senem **

YARIMCA ANADOLU LİSESİ: Aleyna ***, Aksa ***, Beyza **, İcran **, Sudenaz **, Simge **, Pakizer **, Esma **, Şevval **, Gülnihal **, Ekin ***, Selin **

GOLLER: Ezgi (4), Yağmur (6), Merve (1)(Merkez Bankası Derince AL), Aleyna (6), Ekin (5), Aksa (4), Beyza (3)(Yarımca AL)

 

 

Bugün 14:08 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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