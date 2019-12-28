Genç Liseli Kız Hentbol’da  gözler kupaya çevrildi !..

Günün ilk maçında Darıca Deniz Yıldızları MTAL, güçlü kadrosuyla, zayıf rakibi Derince Necip Fazıl Anadolu Lisesi’ni 29-4 yendi ve gruptan çıkan ilk takım oldu. Maçın başından itibaren üstün oynayan Darıca Deniz Yıldızları, rahat galibiyet aldı. İkinci maçta ise Yarımca Anadolu Lisesi, Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi’ni 18-11 yenerek gruptan çıkan ikinci takım oldu.
11 TAKIM KIYASIYA KAPIŞTI
Hentbol kızlarda toplam 11 takım mücadele etti. Genç Kız Hentbol yarı final maçları 3 Ocak’ta oynanacak. Aynı gün Erkekler Hentbol yarı final maçları oynanacak. 6 Ocak Cuma günü final maçları yine Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanacak, ardından hemen ödül töreni gerçekleştirilecek.
DARICA DENİZ YILDIZLARI MTAL: 29
DERİNCE NECİP FAZIL AL: 4
SALON: Hasan Gemici
HAKEMLER: Yüksel Çalkuç ***, Ahmet Can Türk ***,
DARICA DENİZ YILDIZLARI MTAL: Nurdan ***, Ayşegül ****. Elif ***, Tuğçe Kılıç *** ,Yağmur *** , Aslı **, K.Yağmur **, Gülcan **, Sedanur **, Şevval **, Sude **, Tuğçe Mücahit Sak ***
DERİNCE NECİP FAZIL AL: İrem ***, Meryem **, Nazar **, Harnisa **, Elif **, Tuğçe **, Sılanur **, Işıl **, Şevval **, Helin **
GOLLER: Nurdan (11), Ayşegül (9),K.Yağmur (3), Elif (3), Tuğçe (2), Aslı (1)(Darıca Deniz Yıldızları MTAL), İrem (4)(Derince Necip Fazıl AL)
MERKEZ BANKASI DERİNCE AL: 11
YARIMCA ANADOLU LİSESİ: 18
SALON: Hasan Gemici
HAKEMLER: Yüksel Çalkuç ***, Orhan Şenbaş ***
MERKEZ BANKASI DERİNCE AL: Yağmur ***, Ezgi ***, Merve ***, Asel **, Emine **, Bilgin **, Dilay **, Başak **, Ece **, Duygu **, Sude **, Aslı **, Senem **
YARIMCA ANADOLU LİSESİ: Aleyna ***, Aksa ***, Beyza **, İcran **, Sudenaz **, Simge **, Pakizer **, Esma **, Şevval **, Gülnihal **, Ekin ***, Selin **
GOLLER: Ezgi (4), Yağmur (6), Merve (1)(Merkez Bankası Derince AL), Aleyna (6), Ekin (5), Aksa (4), Beyza (3)(Yarımca AL)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz