Genç Erkekler’de de grup maçları sonu erdi

16 Aralık Pazartesi günü başlayan ve 12 okulun katılımıyla dikkat çeken Kocaeli Genç Erkekler Lise Hentbol Ligi maçları, İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynandı. 2 maçtan biri iptal edildi. Yeni Umut Fen Lisesi ile Özel Adım MTAL ligden çekildiği için hükmen 10 mağlup oldu. Günü ikinci maçında ise Anibal Anadolu Lisesi, Merkez Bankası AL’ni 19-11 yendi ve gruptan çıkan takım oldu.

YARI FİNALİSTLER BELİRLENDİ

Her iki takım için büyük önem taşıyan maçta galip gelen takım adını yarı finale yazdıracaktı. Hentbol yarı final maçları 3 Ocak Cuma günü, Final maçı ise 6 Ocak Pazartesi günü oynanacak aynı gün ödül töreni ile yapılacak. Hentbol Erkeklerde Türkiye Şampiyonası’nda İlimizi 2 takım temsil edecek.

ANİBAL ANADOLU LİSESİ: 19

MERKEZ BANKASI DERİNCE AL: 11

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Yüksel Çalkuç ***, Ahmet Can Türk ***

ANİBAL ANADOLU LİSESİ: Muhammet Ali Sarı ****, Bahadır ***, Şamil ***, Yasin ***, Mehmet ***, Kadir **, Vedat **, Muhammet Emin Berk ***, Ali Cem **, Arda **, Yusuf **, Ömer **, Enes **, Emircan **

MERKEZ BANKASI DERİNCE AL: Alperen ***, Bilgehan ***, Eren **, Melih **, Emirhan **, Anıl **, Alper **, Doğukan **, Berke **, Muhammet **, Umut **, Mustafa **

GOLLER: Şamil (7), Bahadır (6), Yasin (1), Mehmet (1), Muhammet Emin Berk (1), Kadir (1), Vedat (1)(Anibal AL), Alperen (4), Bilgehan (3), Eren (2), Melih (1), Emirhan (1)(Merkez Bankası AL)