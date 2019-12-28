Kocaelispor’da forma rekabeti kızışıyor. Yenilerin tamamının 11’i zorlayacağına kesin gözü ile bakılıyor. Bayburt maçında süre bulan kanat forvet Ali Han Tunçer, stoper Murat Şimşek ve forvet Cihad Ateş ile maçında hazır olmadıkları için forma giyemeyen Doğan Karakuş ve Mehmet Avcı’nın Yeşil Siyahlılara ciddi katkılar sağlayacağı düşünülüyor.

CİHAD VE MURAT

Bayburt Grup ile oynanan hazırlık maçında Cihad ve Murat sahaya 11’de çıktı. Cihad’in koşu kalitesinin ve boyuna göre süratinin iyi olduğu görüldü. Ayağının temiz olduğu da izlenen Cihad’ın topla buluşma süresinin artması ve pivot santrfor özelliğini öne çıkarması da gerekiyor. Murat da Cihad gibi ilk 45 dakikada Kemal ile birlikte savunma ortasını paylaştı. Murat’ın özgüveninin yüksek olduğu ancak karar verirken biraz daha çabuk hareket etmesi gerektiği dikkatlerden kaçmadı.

İŞİMİZİ ŞANSA BIRAKMAMALIYIZ

Ali Han Tunçer ise ikinci yarıda oynadı. Çabuk, süratli ve teknik bir futbolcu olan Ali Han kaliteli bir kumaş olduğunu kantlar gibiydi. Koordinasyon ve denge olarak da bir sorunu olmayan Ali Han, özellikle hızlı atak çıkışlarında ofans hattında fark yaratacağı düşünülüyor. Mevcut kadronun da üst düzey olduğu Kocaelispor, ikinci yarıda işini şansa bırakmamak için hiçbir detayı atlamak istemiyor.