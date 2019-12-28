Belediye Derince’de tempo çok yüksek

Antalya Lara Melas Otel’e üs kuran 3.Lig 2.Grup PlayOff'ta yer alan Belediye Derincespor’da tempo hayli yüksek. Sarı Lacivertliler günde çift antrenman yaparken, futbolcuların hırsı dikkatlerden kaçmıyor. Takımda can sıkan konulardan birisinin yeni transfer Tayfur Emre Yılmaz’ın antrenmanda sol ayak bileğinin burkulmasıydı. Başarılı futbolcu antrenmanı yarıda bırakmak zorunda kalırken, çalışmanın kalan bölümünü tel örgülerin arkasından izledi. Öte yandan bir Kocaelispor’a transferi gündemde olan Yiğit Ali’nin moralli olması ve takımla birlikte uyum içinde çalışması da dikkatlerden kaçmadı. N Erdem ÖVÜÇ – Antalya