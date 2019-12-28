Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:17 TSİ- Spor G: Bugün 14:18 TSİ

Dinçel çok memnun…

Kocaelispor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel, kampta her şeyin yolunda ilerlediğini ve iyi durumda olduklarını ifade ederken, 1-1 sona eren Bayburt maçını da değerlendirdi. 
mask

Futbolcuların iyi çalıştığını ve yorgun olduklarının altını çizen Dinçel şu şekilde konuştu: Hazırlık dönemindeyiz. Dolayısı ile maçlarımız biriken yükle birlikte oynanıyor. İyi çalışıyoruz ve futbolcular hayli yorgun. Bayburt maçında futbolculara 45’er dakika şans vermeyi düşündük ve 29 kişiden 23’ünü sahada görme şansımız oldu. Genel olarak rakibe pozisyon vermedik ve duran toptan gol yedik. Ardından kenar ortası sonrası pozisyonları var. Daha çok gol pozisyonuna giren, ön tarafta biraz daha hareketliliği sağlayan takım bizdik.

KALAN 4 MAÇ DA BU ŞEKİLDE OLACAK

Lig formatının biraz daha dışında kadro yapısı ile karma bir kadro ile çıktık. Hazırlık maçlarında bir cezai yaptırım olmadığı için oyuncular biraz daha kontrolsüz hareket ediyor, daha fazla faul yapıyor. İkinci yarının ilk 30 dakikasında 3 dakika top oynanmadı. Sadece son bölüm biraz daha maça benzedi.  4 maçımız daha var. Yine buna benzer şekilde hareket edeceğiz.

SAMSUN MAÇI ÇOK KALİTELİ GEÇECEK

Pazartesi günü çok üst düzey bir takım olan Samsunspor ile Belek’te oynayacağız. Zorluk derecesi yüksek olduğu için o maç biraz daha sert geçecektir. Yenilerle ilgili ise, maç eksiği olan arkadaşlar var. Fakat hazır olanlar da var.  Birbirleriyle uyum süreci kısa sürede aşılacaktır. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum.

Bugün 14:17 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kocaelispor-Bayburt GÖİ (Bitti) mask
Kocaelispor-Bayburt GÖİ (Bitti)
Kocaelispor ve Bayburt '1-1'ini yenemedi mask
Kocaelispor ve Bayburt '1-1'ini yenemedi
Burak Özbakır da rakibimiz olabilir mask
Burak Özbakır da rakibimiz olabilir
Körfez’de moraller süper! mask
Körfez’de moraller süper!
2. yarıya bomba gibi geliyoruz! mask
2. yarıya bomba gibi geliyoruz!
TFF KADAR OLAMADIK!.. mask
TFF KADAR OLAMADIK!..
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Barajda su seviyesi düşünce ortaya çıktı! mask
Barajda su seviyesi düşünce ortaya çıktı!
Kocaeli'de o ilçelerde acil kamulaştırma kararı mask
Kocaeli'de o ilçelerde acil kamulaştırma kararı
Kadir Kara hayatını kaybetti mask
Kadir Kara hayatını kaybetti
Kocaeli’de icradan satılık dev fabrika! mask
Kocaeli’de icradan satılık dev fabrika!
Alikahya ceset gibi kokuyor! mask
Alikahya ceset gibi kokuyor!
İki sahili birleştiren parkta sona yaklaşılıyor mask
İki sahili birleştiren parkta sona yaklaşılıyor

GALERİ

Türkiye'nin en büyük yapay şelalelerini hırsızlar kuruttu mask
Türkiye'nin en büyük yapay şelalelerini hırsızlar kuruttu
Yerli otomobilin 51 saniyelik görüntüsü yayınlandı! mask
Yerli otomobilin 51 saniyelik görüntüsü yayınlandı!
Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı mask
Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
Tiyatro oyunuyla ‘Sıfır Atık’ı öğrenecekler mask
Tiyatro oyunuyla ‘Sıfır Atık’ı öğrenecekler
İzmit’te şüpheli paket bomba imha ekiplerini harekete geçirdi mask
İzmit’te şüpheli paket bomba imha ekiplerini harekete geçirdi
Kocaeli'de aşırı lodos nedeniyle vapur seferlerine ara verildi mask
Kocaeli'de aşırı lodos nedeniyle vapur seferlerine ara verildi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL