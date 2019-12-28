Dinçel çok memnun…

Futbolcuların iyi çalıştığını ve yorgun olduklarının altını çizen Dinçel şu şekilde konuştu: Hazırlık dönemindeyiz. Dolayısı ile maçlarımız biriken yükle birlikte oynanıyor. İyi çalışıyoruz ve futbolcular hayli yorgun. Bayburt maçında futbolculara 45’er dakika şans vermeyi düşündük ve 29 kişiden 23’ünü sahada görme şansımız oldu. Genel olarak rakibe pozisyon vermedik ve duran toptan gol yedik. Ardından kenar ortası sonrası pozisyonları var. Daha çok gol pozisyonuna giren, ön tarafta biraz daha hareketliliği sağlayan takım bizdik.

KALAN 4 MAÇ DA BU ŞEKİLDE OLACAK

Lig formatının biraz daha dışında kadro yapısı ile karma bir kadro ile çıktık. Hazırlık maçlarında bir cezai yaptırım olmadığı için oyuncular biraz daha kontrolsüz hareket ediyor, daha fazla faul yapıyor. İkinci yarının ilk 30 dakikasında 3 dakika top oynanmadı. Sadece son bölüm biraz daha maça benzedi. 4 maçımız daha var. Yine buna benzer şekilde hareket edeceğiz.

SAMSUN MAÇI ÇOK KALİTELİ GEÇECEK

Pazartesi günü çok üst düzey bir takım olan Samsunspor ile Belek’te oynayacağız. Zorluk derecesi yüksek olduğu için o maç biraz daha sert geçecektir. Yenilerle ilgili ise, maç eksiği olan arkadaşlar var. Fakat hazır olanlar da var. Birbirleriyle uyum süreci kısa sürede aşılacaktır. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum.