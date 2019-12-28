Kocaelispor’da futbolculardan Talha Mayhoş ve ulaştırma sorumlusu Bekir Soğukoğlu’nun doğum günü kutladı. Tüm takım orta saha oyuncusu Talha ile takımın şoförü Bekir Soğukoğlu’nu kutlarken, ikili için pasta kesildi.
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Talha ve Bekir Soğukoğlu’na sürpriz!
Kocaelispor’da futbolculardan Talha Mayhoş ve ulaştırma sorumlusu Bekir Soğukoğlu’nun doğum günü kutladı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz