Talha ve Bekir Soğukoğlu’na sürpriz!

Kocaelispor’da futbolculardan Talha Mayhoş ve ulaştırma sorumlusu Bekir Soğukoğlu’nun doğum günü kutladı. Tüm takım orta saha oyuncusu Talha ile takımın şoförü Bekir Soğukoğlu’nu kutlarken, ikili için pasta kesildi.