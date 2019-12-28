Antalya’daki devre arası kampı devam eden Belediye Derincespor’dabugün iki maç birden oynanacak. Sarı Lacivertliler saat 11.00’de 3. Lig 1. Grup takımlarından Çankaya FK ile karşılaşacak. Bu maçın ardından saat 15.00’teki rakip ise aynı grubun lideri 24 Erzincan olacak. Maçlar FanaticTour’a ait sahalarda oynanacak.
Bugün 23:00 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:22 TSİ
Derince bugün 2 maç birden yapacak
Antalya’daki devre arası kampı devam eden Belediye Derincespor’dabugün iki maç birden oynanacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz