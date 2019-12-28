Derince bugün 2 maç birden yapacak

Antalya’daki devre arası kampı devam eden Belediye Derincespor’dabugün iki maç birden oynanacak. Sarı Lacivertliler saat 11.00’de 3. Lig 1. Grup takımlarından Çankaya FK ile karşılaşacak. Bu maçın ardından saat 15.00’teki rakip ise aynı grubun lideri 24 Erzincan olacak. Maçlar FanaticTour’a ait sahalarda oynanacak.