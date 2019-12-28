AKP milletvekilinden Erdoğan'ı kızdıracak yeni parti yorumu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sert bir şekilde tavır aldığı yeni oluşumlara AKP içerisinden farklı bir yaklaşım geldi. AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın parti oluşumlarını AKP açısından "tehdit değil demokrasinin zenginliği" olarak gördüğünü söyledi.BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın sorularını yanıtlayan Yayman, partisinin "kendi yarattığı sosyolojinin taleplerine" daha çok kulak vermesi gerektiğini söyledi.“Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun parti kurma girişimlerini nasıl değerlendiriyorsunuz, sizce siyasete etkisi nasıl olacak” sorusuna yanıt veren Yayman, “Yeni oluşumlar konusunda millet karar verecek. Ama şunu biliyorum AK Parti kendisi gibi davranırsa, kendi gündemine bağlı kalırsa sorun çıkmayacağını düşünüyorum” dedi.