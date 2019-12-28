Gölcükspor ilk maçına çıkıyor

Devre arası kampı 5 Ocak’ta sona erecek olan Gölcükspor, Antalya Manavgat’taüs kurduğu Starlight Otel’i ve saha şartlarını çok sevdi. FanaticTour’a ait olan sahalardaki halı gibi zemin, personel ilgisi Şimşekler tarafından çok olumlu karşılanıyor. Verimli bir kamp geçiren Kırmızı Siyahlılar kamptaki ilk hazırlık maçını bugün oynanacak. Rakip, 2. Lig takımlarından ve Gölcükspor’un sürekli iyi ilişkiler kurduğu Amedspor olacak. Teknik adam Sadi Tekelioğlu bu maçta bol bol oyuncu görecek.

GÖLCÜKSPOR’UN HAZIRLIK

MAÇ PROGRAMI

29 Aralık: Amedspor

31 Aralık: Düzcespor

2 Ocak: Sancaktepe