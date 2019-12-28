Ellibeş: Tarihi anlara tanıklık ettik

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, bir hafta içinde Türkiye’nin devrim niteliğinde iki önemli projesine Kocaeli’nin ev sahipliği yaptığını belirtti. Türkiye’nin yeni nesil Reis tipi 68,35 m uzunluğunda ve 40 personelli Pirireis Denizaltısının Gölcük Donanma Komutanlığı’nda suya indirildiğini, üretimi devam eden diğer denizaltılardan 5.sine ilk kaynağın atıldığını belirten Ellibeş, “Bir hafta geçmeden önceki gün Gebze’de Türkiye’nin teknoloji merkezi Bilişim Vadisi’ni resmi olarak hizmete açarken, 60 yıllık bir rüya olan milli ve yerli ilk otomobilimiz tanıtıldı. Bunlar Türkiye’nin geleceği için atılmış devrim niteliğinde iki projedir. Biri giderek daha bağımsız hale gelen savunma sanayiimizin en önemli halkası, diğeri Türkiye’nin 60 yıllık hayalinin gerçekleştiği projeydi” dedi.

KURTULUŞ SAVAŞI’NDA OLDUĞU GİBİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılmıyla gerçekleşen her iki programda da yer alan Ellibeş, şöyle devam etti: “Kocaeli olarak bu iki projeye evsahipliği yaptığımız için ne kadar övünsek azdır. Türkiye, yeni bir döneme yeni bir heyecanla giriyor. Bu yaşadıklarımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Kurtuluş Savaşı sırasında yaşananları hatırlatıyor. Tam bağımsızlığımızı kazandığımız o büyük mücadeleye açılan kapı Kocaeli’ydi. Anadolu insanın ihtiyacı olan silah ve malzemelerle birlikte moral ve motivasyon da buradan sağlanmıştı. Bugün yeni dönemin başlangıcında da Kocaeli aynı benzer bir misyonu yerine getiriyor. Değişen dünyada Türkiye’nin nerede konumlanacağı ile ilgili en önemli gelişmeler yine bu topraklar üzerinde yaşanarak belirleniyor, milletimiz bu gelişmelerle geleceğe daha umutlu bakıyor”.

“KOCAELİ’NİN DEĞERİ BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI”

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ilimize verdiği önemi de bir kez daha görmüş olduk. Her iki programda kendisini ağırlamaktan onur duyduk. Kocaeli’de neler yapıldığı ile yakından ilgilendi. Kocaelispor’u sordu, yeni projeler hakkında bilgi aldı. Bir hafta arayla iki kez ilimize gelerek, yalnızca ülkemizde değil, Dünya’da ses getiren iki projeyi tanıtarak Kocaeli’ye ve değerli hemşehrilerimize verdiği önemi gösterdi. İnanılmaz duygular yaşadık. Gelecek adına ümitlerimizin arttığı, hayallerimizin gerçeğe dönüştüğü anlara tanıklık ettik”.

“GELECEĞİMİZ İÇİN KENETLENELİM”

“Bu yaşadıklarımızı siyaseti bir kenara bırakarak değerledirelim. Gölcük’te üretilen yeni nesil denizaltımızı ve Gebze’de tanıtılan yerli otomobilimizi hep beraber sahiplenelim. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 60 yıl önce Devrim otomobilinin başına gelenler önceki gün tanıtımı yapılan devrin otomobilinin başına gelmesine izin vermeyelim. Milli duygularla bu projelerin ülkemize kazandıracağı hem ekonomik hem de manevi duyguların etrafında kenetlenelim. Biz hep birlikte güçlü Türkiye’yiz”. Ellibeş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Milli Saraylar Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası ziyaretine de değindi: “Hereke’mizde bir tarihin yaşaması ve kadınlarımızın emeğine verilen değeri göstermek adına çok özel bir ziyaretti. Cumhurbaşkanımızı orada karşılayan kalabalığa coşkusu ve özverisi için teşekkür ediyoruz” dedi.