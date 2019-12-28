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Meral Akşener'in basın danışmanına saldırı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı, Yeniçağ gazetesi yazarı Murat İde'ye evinin önünde saldırı girişiminde bulunuldu. 7-8 kişilik bir grubun saldırısına uğrayan İde'nin, ruhsatlı silahıyla havaya ateş açarak, saldırıdan kurtulabildiği öğrenildi.
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in basın danışmanı ve gazeteci Murat İde’nin, öğle saatlerinde evinin önünde saldırıya uğradığı bildirildi. İde’nin KRT’de yayınlanan “Burası Çok Önemli” isimli programın ardından evine giderken, 3 araçla takip edildiği ve evinin yakınlarında bu araçlardan inen 7-8 kişilik bir grubun saldırısına uğradığı öğrenildi. İde’nin yumruklu, sopalı saldırıdan, ruhsatlı silahını çekip havaya ateş ederek kurtulduğu belirtildi.

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