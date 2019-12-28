Meral Akşener'in basın danışmanına saldırı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in basın danışmanı ve gazeteci Murat İde’nin, öğle saatlerinde evinin önünde saldırıya uğradığı bildirildi. İde’nin KRT’de yayınlanan “Burası Çok Önemli” isimli programın ardından evine giderken, 3 araçla takip edildiği ve evinin yakınlarında bu araçlardan inen 7-8 kişilik bir grubun saldırısına uğradığı öğrenildi. İde’nin yumruklu, sopalı saldırıdan, ruhsatlı silahını çekip havaya ateş ederek kurtulduğu belirtildi.