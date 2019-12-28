İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in basın danışmanı ve gazeteci Murat İde’nin, öğle saatlerinde evinin önünde saldırıya uğradığı bildirildi. İde’nin KRT’de yayınlanan “Burası Çok Önemli” isimli programın ardından evine giderken, 3 araçla takip edildiği ve evinin yakınlarında bu araçlardan inen 7-8 kişilik bir grubun saldırısına uğradığı öğrenildi. İde’nin yumruklu, sopalı saldırıdan, ruhsatlı silahını çekip havaya ateş ederek kurtulduğu belirtildi.
Bugün 14:57 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 17:40 TSİ
Meral Akşener'in basın danışmanına saldırı!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı, Yeniçağ gazetesi yazarı Murat İde'ye evinin önünde saldırı girişiminde bulunuldu. 7-8 kişilik bir grubun saldırısına uğrayan İde'nin, ruhsatlı silahıyla havaya ateş açarak, saldırıdan kurtulabildiği öğrenildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz