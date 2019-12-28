TMMOB: Kanal İstanbul’la Kocaeli çok şey kaybedecek

İstanbul’un Avrupa Yakası’nda hayata geçirilmesi planlanan, Karadeniz ile Akdeniz arasındaki İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiğini rahatlatmak amacıyla yapılacağı öne sürülen ‘Kanal İstanbul’ projesiyle ilgili bugün Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kocaeli Şubesi, Mimarlar Odası Tarihi Taş Bina’da basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya MMO Şube Başkanı ve TMMOB İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Murat Kürekci, İl Koordinasyon Kurulu Üyeleri, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, CHP İzmit İlçe Sekreteri Veli Beyaztaş, eski İzmit İlçe Sekreteri Arda Başaran ile çok sayıda TMMOB üyesi sendika yetkisi katılım sağladı.

“TMMOB KATILIMI OLMADAN GÖRÜŞÜLDÜ”

Açıklamayı okuyan Kürekci, “Türkiye kamuoyunun son günlerde yakından izlediği İstanbul İli, Küçükçekmece Gölü - Sazlıdere Barajı - Terkos Gölü doğusunu takip eden güzergâhta yaklaşık 45 km uzunlukta, 20,75 metre derinlikte ve 275 metre genişlikte olan Kanal İstanbul Projesi Çevresel Etki Değerlendirme Raporu, 28 Kasım 2019 tarihinde İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu`nda, meslek odalarının ve TMMOB`un katılımı olmadan görüşülmüştür. Öncelikle, projenin sorumlularının konunun tarafı olan meslek odalarını göz ardı ettikleri kamuoyunca bilinmesi gerekmektedir” dedi.

“DOĞAMIZA VE ÜLKEMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ”

“Doğamıza ve ülkemize sahip çıkmaya devam edeceğiz” diyen Kürekci, “İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün web sayfasında 23.12.2019 tarihinde halkın görüş ve önerilerine açıldığı duyurulan, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan Kanal İstanbul Projesi (Kıyı Yapıları, Yat Limanları, Konteyner Limanları ve Lojistik Merkezler, Denizden Alan Kazanımı, Dip Taraması ve Beton Santralleri Dâhil) ile ilgili olarak hazırlanan ve İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca yeterli bulunarak nihai şekli verilen Çevresel Etki Değerlendirme sürecine yönelik,başta TMMOB Yönetim Kurulu ve İstanbul İl Koordinasyon Kurulu olmak üzere, bu ülkenin mühendisleri, mimarları ve şehir plancıları olarak dün olduğu gibi bugün ve yarın da mesleğimize, doğamıza ve ülkemize sahip çıkmaya devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

“EKOLOJİK YIKIM GETİRECEK”

Mevcut su kaynaklarının yok edilmesinin söz konusu olduğunu belirten Kürekci, “Projenin etkileri sadece İstanbul ili sınırları ile sınırlı değildir. Proje; İstanbul, Trakya, Marmara ve Karadeniz için coğrafi, ekolojik, ekonomik, sosyolojik, kentsel, kültürel, yani yaşamsal bir yıkım içermektedir. Yoğunluklu yüzeysel su kaynaklarının bulunduğu alanda yapılması planlanan Kanal İstanbul Projesi, açık bir biçimde ekolojik bir yıkım getirecektir. Bu proje canlı habitatları için yok olma projesidir. Nihai ÇED Raporu incelendiğinde projeyle, içme suyunun %70`ini başka illerden karşılamak zorunda bırakılmış olan İstanbul’un mevcut su kaynaklarının yok edilmesi söz konusudur. ÇED raporunda, proje alanının yüzde 52'sinin tarım arazisi olduğu belirtilmektedir. Tehdit altındaki tarım arazisi sadece ÇED alanı olarak düşünülmemeli, etki alanı çok daha fazla tarım arazisini içerecektir” ifadelerinde bulundu.

“YERYÜZÜ VE YERALTI GERİLME DENGELERİNİ BOZACAK”

Deprem riskinden bahseden Kürekci, “Projeyle, Kuzey ormanlarının, meraların, tarım alanlarının, tüm hassas ekosistemlerin yok olması söz konusudur. Kentin tüm kuzey bölgesini ve hassas ekosistemlerini, kentsel, arkeolojik ve doğal sit alanlarını "baskısı altına alacaktır. Planlanan kanalın depremde yanal ve düşey hareketlere karşı sıfır toleranslı olacağı uzmanlar tarafından söylenmektedir. Yine bir deprem sırasında yüzbinlerce, milyonlarca insanın yaşayacağı yeni bir kent yaratılacağı söylenen yeni şehrin tahliye edilmesinin dahiönemli bir sorun olduğu, Kanal İstanbul için açılacak devasa çukurla, kaybedilecek 3.6-4.5 milyar ton yükün kalkması ve yeraltı sıvı gözenek basıncı değişimleri nedeniyle yakın çevresindeki, yeryüzü ve yeraltı gerilme dengelerinin bozulacağı ve deprem risklerinin oluşacağı Deprem Bilimi ile ilgilenen Akademik çevrelerce dillendirilmektedir” dedi.

“GEMİ SAYISINDA DÜŞÜŞ VAR”

Yanlış bir proje olduğunu belirten Kürekci, “Üç aktif fay hattının geçtiği bölgeye nüfus ve yapılaşma baskısı yükleyerek afet riskini artıran bu proje kabul edilemez. İstanbul Boğazı`nda sağlanamayan geçiş güvenliğinin Kanal İstanbul`da sağlanması söylemleri inandırıcı olmadığı gibi komiktir. En az kazanın hava yollarında yaşandığı bilinmektedir. İstatistikler, İstanbul Boğazı’nda gerçekleşen kazaların hava yollarında yaşanandan daha da az olduğunu göstermektedir. Yine İstatistiklerden son yıllarda geçen gemi sayısında düşüş olduğu görülmektedir. Halkın yaşam kalitesini ve ekonomisini derinden sarsacak, yaşam ve su hakkını elinden alacak yanlış bir projedir .Kanal İstanbul Projesi, İstanbul`un üst ölçekli planında hukuken yer alması mümkün olmayan bir projedir ve bu özelliğiyle yok hükmündedir” şeklinde konuştu.

“KONTROL EDİLEMEZ BİR HAL ALIR”

Harcanacak paranın daha öncelikli konular için harcanması gerektiğini bildiren Kürekci, “Projenin 14-15 milyar dolar (yaklaşık 90 milyar TL) bedeli olduğundan bahsedilmektedir ki tecrübeyle sabittir ki bu bedel her zaman aşılır ve bütçeyle kontrol edilemez bir hal alır. Hangi yöntemle yapılırsa yapılsın, ister yap-işlet-devret modeli, isterse kamu tarafından yapılsın,Projeye ayrılacak paranın, daha öncelikli konular için harcanmalıdır.2020 yılına girilecek olan Aralık ayının bu son günlerinde; vatandaşa yeni vergiler yüklenirken, yeniden değerleme oranlarıyla ve vergilere yapılan yeni zamlardan da anlaşılacağı üzere gerçek enflasyon yüzde 23’ler seviyesindeyken; Bugünlerde 2 bin 324 TL olarak belirlenen asgari ücretin daha insanca bir yaşam seviyesine yükseltilmesi dururken; bütçe aşığı artarken; tarımda, hayvancılıkta ve sanayide üretimsizlik bu kadar geri seviyelerdeyken ülkenin, halkın kaynaklarının heba edilmesi kabul edilemezdir” dedi.

“KOCAELİ ÇOK ŞEY KAYBEDECEK”

Kocaeli ile beraber Türkiye’nin çok şey kaybedeceğini belirten Kürekci, “Bu projeyle ilgili olarak: “Kanal İstanbul Projesi yapılmasa ülke olarak ne kaybederiz?” sorusuna her bir vatandaşımız hangi yanıtı verirdi diye düşünelim. Çok küçük bir azınlık olan rant çevrelerinin dışındaki herkes, eminiz ki “hiçbir şey kaybedilmeyeceği” yanıtını verirdi. Oysa Kanal İstanbul Projesiyle, başta İstanbul, Trakya, Kocaeli ve Türkiye çok şey kaybedecek. Bu projeyle ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği ipotek altına alınmaktadır. Topraklarımız, başta bir grup sermaye çevresi, Katarlılar vb. olmak üzere ranta teslim edilmektedir. Süreçlerde, İstanbul Halkı, TMMOB, İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere adeta hiç kimse duyulmazdan gelinmektedir” ifadelerinde bulundu.

“ÇILGINCA BİR TEHDİT OLUŞTURACAKTIR”

Kürekci son olarak, “Doğaya –ekosistemlere karşı, bilimsel olmayan, Montrö Boğazlar antlaşmasını tartışmaya açarak kendi topraklarımızın yeniden emperyalistlerce tartışılır hale getirildiği bu büyük rant projesi ülkemizin, doğamızın ve halkımızın geleceği için çılgınca bir tehdit oluşturmaktadır; Acilen vazgeçilmelidir. Bu aşamada, Ülkemizde yaşayan herkesi yakından ilgilendiren bu projeye ilişkin görüş ve itirazlarımızı 2 Ocak 2020 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’ne iletmek bir vatandaşlık görevi ve yurtseverliğin gereği olduğunu paylaşıyor, Kocaeli halkını Kanal İstanbul Projesine karşı İtiraz dilekçelerini vermeye davet ediyoruz” şeklinde konuştu. TMMOB Pazartesi günü (30 Aralık) saat 14.30’ta İstiklal Caddesi’nde bulunan PTT’de bir araya gelerek itiraz dilekçesini verecek.