Mehmet Ali Paşalılar pazar trafiğinden şikayetçi

İzmit Mehmet Ali Paşa Mahalle Muhtarı Yaşar Doğan başkanlığında, mahallede yaşayan vatandaşların sorunlarını dile getirdiği istişare toplantısı düzenlendi. Mehmet Ali Paşa’nın İzmit’in en önemli mahallelerinden biri olduğunu belirten Muhtar Doğan, “Mahallemizde gündeme gelen en büyük sorunlardan bir tanesi Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanındaki kaos ortamıdır. Doğu Kışla Pazarının trafik sorunu mahallemiz için ciddi bir problem teşkil ediyor. Cumartesi ve perşembe günleri kurulan pazar nedeniyle mahallede aşırı yoğunluk yaşanıyor. Büyükşehir Belediyesi ile defalarca görüştük. Yeni trafik düzenlemesi yapılacağını söylediler. Bizim önerilerimize de pek fazla kulak asılmadı. Maalesef o yönden de kendimize pek fazla muhatap bulamıyoruz.” dedi.

“SURİYELİLER BİZİ YORUYOR”

İzmit’te yaşayan Suriyeli vatandaşların zaman zaman sorun teşkil ettiğini belirten Doğan, “Mahallemizde 12 bin civarında nüfusumuz var. 500-600 civarında Suriyeli vatandaş mahallemizde yaşıyor. Bunlar zaman zaman hepimiz için sorun oluşturuyor. Bizlerin boşalttığı, terk ettiği ve artık oturulmayacak konumda olan evlerde yaşayanlar var. Bunlar mahallemiz açısından hoş olmayan durum oluşturuyor” şeklinde konuştu. Toplantı, mahalle sakinlerinin fikir alışverişleri ve öneriler ile devam etti.