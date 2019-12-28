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Akarca sakinleri yetkilileri göreve davet etti

İzmit Yuvam Akarca Toplu Yapı Yönetimi Başkanı Adem Elbaş, mahalle muhtarları, blok yöneticileri ve site sakinleri ile bir araya gelerek mahalle sorunlarının anlatıldığı bir toplantı düzenledi. Bazı sorunların giderilmesi için hiçbir çalışma yapılmadığını belirten Elbaş, yetkilileri göreve davet etti.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Yuvam Akarca Toplu Yapı Yönetimi Başkanı Adem Elbaş, mahalle muhtarları, blok yöneticileri ve site sakinleri ile bir araya gelerek toplantı düzenledi. Toplantıda yöneticiler, Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı Fatma Keskin, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Sevgi Koyun, Fatih Mahallesi Muhtarı Yunus Arıcan ve çok sayıda mahalle sakini de yer aldı. Toplantıda mahalle sorunlarından bahseden Yuvam Akarca Toplu Yapı Yönetimi Başkanı Adem Elbaş, “ Çok değerli Kocaeli Kamuoyu, Yuvam akarca sakinleri ile emekçi basın mensuplarımız. Sizlerle birlikte Yuvam Akarca yerleşkesinde bulunan ve halen devam eden sorunları paylaşmak istiyoruz. Öncelikle şu konuya önemle değinmek istiyoruz. 2 yıldır devam eden ulaşımla ilgili 27 No’lu hattın devreye girmesinde UKOME trafik daire başkanı Ahmet Bey ile yeni yönetime gelen Kooperatif başkanı ile yönetimine teşekkür ediyoruz” dedi.

HİÇBİR ÇALIŞMADA BULUNULMADI

Elbaş, “İnönü Caddesi Emekli Evi üzeri taksi durak yanındaki PTT'ye ait bina üzerine 15 metre yükseklikte kurulan baz istasyonu ile ilgili 6 Aralık günü saat 14.00’te yaptığımız basın açıklaması sonrası 20 gün geçmesine rağmen kaldırılması ile ilgili hiçbir çalışmada bulunulmamıştır. Yerleşke üzerinde ikamet eden takriben 20 bin kişiyi sağlık yönünden rahatsız etmektedir. Baz istasyonunun kesin olarak yetkililer eli ile kaldırılmasını talep ediyoruz. Konu ile ilgili yer izin ruhsatı veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yazı yazarak gelen cevap sonrası işlem yapılmaz ise yasal süreci tarafımızdan başlatılacaktır” şeklinde sürdürdü.

YETKİLİLERİ GÖREVE DAVET EDİYORUZ

Elbaş, “Şoför eğitim pistinin bölgemiz ana caddelerinde bulunması insanlarımızı rahatsız edip kazalara neden olup, şoför eğitim pistinin mevcut bölgemizdeki alanlarda yapılmamasını önemle talep ediyoruz. İZAYDAŞ tarafından zaman zaman salıverilen kokuların insan sağlığını etkileyecek derecede olduğundan bu sorunun da bir an önce çözüm bulunması önemli olacaktır. Belirtmiş olduğumuz konularla ilgili acil çözüm için yetkilileri görev yapmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Bugün 15:32 TSİ - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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