CHP Gölcük’te Gürel seçilmiş başkan

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gölcük İlçe Kongresi Kavaklı Gölcük Kongre Sarayı’nda gerçekleştirildi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde mevcut İlçe Başkanı İsmet İşeri’nin belediye başkan adayı olmak için istifa etmesi üzerine yönetim kurulu üyeleri oy birliğiyle ilçe yönetim kurulu üyesi Fikret Gürel’in başkan olmasına karar vermişti. Gürel ilçe kongresinde tek adaylı olarak seçime girdi. Kongrenin blok liste usulüyle yapılması oy birliğiyle kabul edildi.

YOĞUN KATILIM

Düzenlenen kongreye CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, eski İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı Sefa Sirmen, Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı ve Eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, CHP İl Sekreteri Hüseyin Acurman, CHP Eski İzmit İlçe Başkanı Selman Yıldırım, AKP Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, İYİ Parti Gölcük İlçe Başkanı İsmail Aynacı, BBP Gölcük İlçe Başkanı Şahin Akpınar, Yeniden Refah Partisi Gölcük İlçe Başkanı Yaşar Ergün, Saadet Partisi Gölcük İlçe Başkanı Yaşar Yıldız, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, CHP Eski Gölcük İlçe Başkanı İsmet İşeri, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, Değirmendere Eski Belediye Başkanı Ertuğrul Akalın,Eski Milletvekili Hurşit Güneş, Eski Milletvekili Adayı Prof. Dr. Muhip Kanko, Eski Baro Başkanı ve Milletvekili Adayı Tamer Solakoğlu, Eski Baro Başkanı Fahri Örengül, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız ve çok sayıda partili katıldı.

Eski Baro Başkanı Tamer Solakoğlu’nun divan başkanlığını yaptığı Divan Başkan Yardımcılığı görevini Tuncay Şahin katip üyeliklerini ise Ayşe Bektaş ve Aslınur Yeşilyurt üstlendiği kongrede 296 delegenin oy kullanma hakkı bulunurken, kongrede 17 yönetim kurulu üyesi ve 61 il delegesi seçildi.

“SEFA SİRMEN BÜYÜKŞEHİR’E YAKIŞIRDI”

CHP eski İlçe Başkanı İsmet İşeri kongrede yaptığı konuşmada, “Sefa Sirmen Büyükşehir’e yakışan bir isimdi ve bizim vitrinimiz olacaktı. Tanınırlığı üst düzeyde olan bir Büyükşehir Adayımız olmalıydı. Ben dedim ki Fatma Hanım olursa Büyükşehir’e aday olsun. En azından Fatma Hanım şunu yapardı; İzmit, Gölcük, Başiskele ve diğer ilçeleri de başarılarıyla arkasından sürüklerdi. Eğer seçimi kazanamazsa Parlamentoya gider, en azından vekil sayımız düşmezdi. Burada oy almak konusunda sorunumuz yok. O dönemde benim yanımda desteğini esirgemeyen bütün dostlarıma teşekkür ediyorum. Parasal açıdan da hiçbir zaman sorunumuz olmadı. Gerçekten mükemmel bir dayanışma içerisinde nereye para harcanması gerekiyorsa o noktaya para harcadık. CHP her zaman umut olmuştur. CHP’nin her zaman bir neferi olacaktır. CHP için tünel de ışık göründü. İktidar yolu açılmıştır. Her zaman partim için görev almaya devam edeceğim” dedi.

“DAYATMALARA GEÇİT VERMEMEK İÇİN”

CHP İlçe Başkanı Fikret Gürel adaylığıyla ilgili olarak “Demokratik bir örgüt yapısını kurmak için çıktığımız bu yolda, kadınlarımızın daha etkin olacağı siyaset yapısını hayata geçirmek için, nüfusumuzun çoğunluğunu oluşturan gençlerimizin siyasette daha fazla söz sahibi olmaları sağlamak, önlerini açmak, seslerine güç katmak için, ötekileştirmelerin, kutuplaşmaların olmadığı siyasi bir düzlem yaratmak, dayatmalara dur demek, geçit vermemek için yola çıktık. Başarılamayanı başarmak ,için siz değerli partili büyüklerime, yol arkadaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum; Liyakati esas alan, emeği baş tacı yapan, sokağın nabzını tutan bir yönetim anlayışını hayata geçirmek üzere sizlerden görev bekliyoruz” ifadelerinde bulundu.

FİKRET GÜREL’İN YÖNETİMİ

Asil;YavuzAtalayın, Hasan Aydoğan, Mert Barış, Mustafa Büyükbudak,Nehir Çetin, Abdullah Er, Yasemin Ergin, Adnan Reşit Ertörer, Hüseyin Melih Güler, Gülüm Köseoğlu,Fahrettin Salman, Ali Derya Tataroğlu, Engin Yasin Uzuner, Eyüp Yetik, Alaaddin Yılmaz, Ozan Yılmaz.

Yedek; Gürcan Bekar, Erol Büyükoğlu, Damla Gül Darar, Volkan İşeri, Metin Kahraman,i Buğra Kasımoğlu, Görkem Ece Leblebici, Çetin Öztürk, Duygu Tokay Potok, Berke Saten, Yusuf Sirmen, Yunus Sirmen, Cemil Sungur, Tuncay Şahin, Osman Şenol, Aslı Nur Yeşilyurt.

İL DELEGELERİ

Nedim Adanur, Ertuğrul Akalın, Yılmaz Aktaş, Mehmet Alkan, Günseli Alp, Hayati Alp, Ayla Ararbay, Zafer Aydın, Metehan Aydın, Recep Aydoğdu, Cevdet Barış, Yakup Barış,Yaşar Bayraktar, Gürcan Bekar, Mustafa Biçer, Fahrettin Büyükoğlu, Burhanettin Ceyhan, Erdal Çakar, Mert Çizmen, Süleyman Çolpan, Damla Gül Darar, Sinan Demir, Turan Dumlu, Orhan Erol, Çetin Ganioğlu, Yusuf Gençkaya, Üstün Gökçen, Emine Nalan Gülenç, Fikret Gürel, Güngör Güven,İsmet İşeri, Mine Hatun İşeri, Zeki Kara, Mustafa Karataş, Buğra Kasımoğlu, İlhami Kaşıkçı, Kemal Kaya, Ahmet Kiremitçi,Ramize Hale Korkmaz, Furkan Korkmaz, Refik Kuşçu, Ecdat Naak, NejdetÖktem,Cemil Özbaş, Erol Özbay, Nurettin Salman, Cahit Salman, Namık Kemal Saral, Berke Satan, Mehmet Sefa Sirmen, İlker Solakoğlu, Ayla Şen, Cemal Şentürk, Aziz Türken, Caner Uzuner, Murat Yazıcıoğlu, Aslı Nur Yeşilyurt, Sevil Yıldız, Ahmet Yılmaz, Yonca Yılmaz.