CHP İlçe Kongresi’nde İYİ Partililer salonu terk etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gölcük İlçe Kongresi’nde İYİ Partililer salonu terk etti. CHP eski Milletvekili Hurşit Güneş kongrede yaptığı konuşmada, “CHP yakın geçmişteki hatalarına rağmen yerel seçimlerde doğru stratejiyle büyükşehirleri aldı. 2023’te iktidar olabiliriz. Kocaeli’de de iyi sonuçlar alabiliriz. Kocaelili CHP’lilere minnet borçluyum. Son seçimlerde Kocaeli’de oy kullanmadım, sebebi aşikar. Ben sadece CHP için oy kullanırım. Sonrasında kaydımı tekrar Kocaeli’ye aldırdım. Kocaeli önümüzdeki seçimde başarı elde edebilir. Parti içerisinde demokrasiyi olabildiğince devam ettirmeliyiz” ifadelerinde bulunmasının ardından İYİ Partililer tepki göstererek salonu terk etti.

“KİMSENİN OLUMSUZ TAVIR ALMAYA HAKKI YOK”

Güneş’in ardından konuşan İl Başkanı Cengiz Sarıbay “Hurşit Güneş ben Kocaeli’de oy verecek parti bulamadım ondan dolayı İstanbul’da oy kullandım dedi. Bu ifadesinin ardından İYİ Partili arkadaşlarımız salonu terk etti. Ben Başiskele’de oturuyorum kendi partime oy veremedim. İYİ Parti’ye oy verdim. Kimsenin İYİ Parti olan ittifakımıza yönelik olumsuz tavır almaya hakkı yok. Ben İYİ Parti’li arkadaşlarımdan özür diliyorum. Bunu Hurşit hocam gibi birisi böyle yapmamalıydı” dedi.

YILDIZ’DAN AÇIKLAMA

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız da konuyla ilgili bir açıklama yayınlayarak, “CHP ve İYİ Parti ittifakından oluşan bir beraberlikle Millet İttifakı olarak seçimlerde yer aldık ve adaylarımızı çıkardık. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ülke genelinde olduğu gibi özellikle İstanbul’da büyük özveri ile çalışmış, CHP ya da İYİ Parti adayı ayrımı yapmadan salt ülke menfaatleri doğrultusunda hareket etmiştir. İstanbul’da hem Üsküdar hem de Büyükşehir Belediye seçimlerinde CHP adaylarına açık bir şekilde oy kullanmıştır. Genel Başkanımız öncülüğünde tüm teşkilatlarımızın özverili çalışması sadece CHP nin seçim kazanması amacı ile değil Millet İttifakı’nın gerçekleşme nedenine duyduğumuz inanç ve verdiğimiz namus sözünden dolayıdır” ifadelerinde bulundu.

“İHANET ETMEKTEDİR”

“Hurşit Güneş ihanet etmektedir diyen Yıldız, “İYİ Parti olarak Atatürk ilke ve inkılaplarını özünde benimsemiş, Atatürk’ün fikri dünyasını kendine kılavuz edinmiş milliyetçi ve muhafazakar bir anlayışın temsilcileriyiz. Bizler hiçbir beklenti içerisinde bulunmadan, ülke menfaatlerini göz önünde bulundurarak girdiğimiz ve namus sözü verdiğimiz bu ittifakta üstümüze düşeni fazlasıyla yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Görüyoruz ki Hurşit Güneş sadece kendi partisi CHP’nin ilke ve ideallerine değil Millet İttifakı’nın gerçekleşme sebebi olan ülkenin birlik ve beraberliğinin inşa edilmesi idealine de ihanet etmektedir. Bu zihniyet CHP’nin tamamını bağlamamakla birlikte bu inançta olanları, ayrıştırıcı, kişisel hesaplar peşinde koşan şahsiyetleri yok sayıyor, gereğinin yapılması hususunu CHP yetkililerinin inisiyatifine bırakıyoruz” şeklinde konuştu.