Umutlara ‘engel’ yok

Engelli bireyler ve ailelerin eğlenmelerine yönelik çeşitli aktivitelerin yer aldığı programa, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Akyüz, Kocaeli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sami Karacan, Dekan Yardımcısı ve Projenin Koordinatörlerinden Doç. Dr. Bilsen Bilgili, Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm, Kocaeli Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Ufuk Koçak, Kent Konseyi yönetim Kurulu Üyesi Nesrin Atar, Emekli Meclisi Başkanı Halil Atay, Proje Koordinatörü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Emrah Özkul, Doç. Dr. Selda Uca, Dr. Öğretim Üyesi Dilek Dülger, Kocaeli Üniversitesi Engelli Birim Başkanı Doç. Dr. Elif Karagün öğrenciler ve misafirler katıldı.

SOSYAL HAYATA ENTEGRASYON

Öğrenciler tarafından hazırlanan ikramlar misafirlere sunulurken, engelli bireylerin ve ailelerin dahil olduğu pasta süsleme, boyama, kağıt katlama sanatı gibi çeşitli faaliyetler gerçekleştirildi. Sekiz yıldır süren projer engelli bireyler ve ailelerine adeta ışık saçarken, aynı zamanda öğrencilerde sosyal sorumluluk bilinci oluşturuyor. “Yeşeren Umutlar Projesi” Koordinatörü Doç. Dr. Bilsen Bilgili projedeki en büyük amaçlarının öğrencilere sosyal sorumluluk bilinci aşılamak, farklı konulardaki farkındalıklarını geliştirmek, aynı zamanda özel bireylerin sosyal hayata entegrasyonunu sağlamak olduğunu belirtti.

FUNDA’YA BÜYÜK ALKIŞ

Kocaeli Üniversitesi Engelli Birimi Başkanı Doç. Dr. Elif Karagün, Kocaeli Üniversitesi’nin engelli bireyler ve öğrenciler konusunda attığı adımlardan bahsederek, katılımcıları bilgilendirdi. KOÜ Tıp Fakültesinde eğitim gören görme engelli öğrenci Tuba, tüm engelli öğrenciler adına konuşma yaparak, dinleyicilerden büyük takdir ve alkış aldı. Çalışarak, gayret ederek ve en önemlisi isteyerek hayatta her şeye ulaşılabileceğini vurgulayan Funda, engelli olmanın engel olmadığını vurguladı. Kocaeli Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı, Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Ufuk Koçak, başarı hikayesini anlatarak, izleyenlere ilham verdi.