Karamürsel’de satranç seferberliği

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba’nın talimatı doğrultusunda, ilçedeki okullarda satranç eğitiminin yaygınlaştırılması adına çalışmalar başlatıldı. Karamürsel Amiral İlkokulu’nu ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Kaymakam Canbaba, “Okullarda öğrencilerin satranç sporu ile tanıştırılmalı. Satrancın yaygınlaştırılması gerektiğine inanıyorum” dedi. Ziyaret sırasında Kaymakam Canbaba’ya eşlik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır da gerekli çalışmaların hemen başlatılacağını duyurdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz