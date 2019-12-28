Emekli subaylar TESUD üyesi oldu

İzmit Cumhuriyet Caddesi’ndeki dernek merkezinde düzenlenen törende bir süre önce emekli olan Ünal Çelik ile Oğuz Salt, TESUD Kocaeli Şubesi’ne üye oldular. Şube Başkanı Enver Tunçel, rozetlerini taktığı yeni üyelere aralarında görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 2019 yılı etkinlik ve faaliyetleri hakkında da bilgiler veren Başkan Tunçel, emekli olan tüm silah arkadaşlarını derneğe üye olup aktivitelere katılmaya davet etti. Tören mini kokteyl ve 2020 yılıyla ilgili dilek ve temennilerle son buldu.