İzmit Cumhuriyet Caddesi’ndeki dernek merkezinde düzenlenen törende bir süre önce emekli olan Ünal Çelik ile Oğuz Salt, TESUD Kocaeli Şubesi’ne üye oldular. Şube Başkanı Enver Tunçel, rozetlerini taktığı yeni üyelere aralarında görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 2019 yılı etkinlik ve faaliyetleri hakkında da bilgiler veren Başkan Tunçel, emekli olan tüm silah arkadaşlarını derneğe üye olup aktivitelere katılmaya davet etti. Tören mini kokteyl ve 2020 yılıyla ilgili dilek ve temennilerle son buldu.
Bugün 16:22 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 16:24 TSİ
Emekli subaylar TESUD üyesi oldu
Kısa adı TESUD olan Türkiye Emekli Subaylar Derneği Kocaeli Şubesi anlamlı bir programa ev sahipliği yaptı. Yeni emekli olan iki subay düzenlenen törenle derneğe üye oldu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz