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Ulusal edebiyat mı Küresel edebiyat mı?

Son dönemlerin en çok tartışması, ‘Ulusalcılık mı? Küreselcilik mi?’ edebiyata da sıçradı. Peki, sizce hangisi?

Barış Yahya ÇİNÇİN
Barış Yahya ÇİNÇİN Tüm Haberleri
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Çağımızın en çok konuşulan, hatta en çok tartışılan konularından biri de Ulusalcı mı olmalı, yoksa küreselci mi olmalı yönünde. Hatta Türkiye siyasetinin de az çok bu denklem üzerinden şekillendiğini söylememiz yanlış olmayacak. Peki sanat dünyasında durum ne? Bir ülkenin sanatçısı, öncelik olarak kendi içerisinde bulunduğu ülkenin durumunu özetleyerek, kendi insanlarına mı yol göstermeli, yoksa bunu tüm dünya insanlarını içine alacak seviyede debiyat mı yapmalı? Tüm tartışmaların ana odak noktası burası…

ÖNCE TÜRKİYE Mİ?

Türkiye’de kitap okuma oranlarına baktığımız zaman fark ettiğimiz düşüklüğün ana nedenlerinden biri de yazarlarımızın kullandığı dil ve üslup olabilir mi? Ya da kötü çevirilerin kitap okuyucusu üzerinde bıraktığı olumsuz etkilerin, yabancı eser okuma oranlarına ciddi şekilde zarar verdiğini söyleyebilir miyiz? Bence saydıklarımızın çoğunun kitap okuma oranlarının düşmesinde önemli payı var. Ancak tek neden bu değil. Türkiye gibi henüz aydınlanma evrimini tamamlayamamış ülkelerde, okuma işleminin neden gerekli olduğu tam idrak edilemedi.

HER ÜLKENİN KENDİ SANATÇISI

Ben bu konuya farklı açıdan bakmak istiyorum. Öyle ki, her ülke sanatçısı kendi ülkesinin içinde bulunduğu durumu özetleyen eserler ortaya koyarsa, bunu farklı ülkeden okuyan insanlar da o ülkenin durumu hakkında önemli bilgiler elde edebilir. Yine edebiyat metinleri için söylenmesi gereken en önemli sözlerden biri de daha çok tasvire yer verilmesi yönünde. Elbette ki insan ilişkileri, durum özetleri ve tahliller edebiyatın vazgeçilmezi. Ama bütün bunların yanında, ülkeler ile ilgili yer ve mekân betimlemeleri de edebi metinlere zenginlik katıyor. Örnek verecek olursak, Türk yazarların eserlerinde geçen İstanbul betimlemeleri veya Amerikalı yazarların eserlerinde geçen New York betimlemeleri, sizce de eserlere zenginlik katmıyor mu?

KÜRESELCİLİK VE ULUSALCILIK

Küresel eserlerin veya küresel sistemin, ulusal kaynaklardan beslenmediğini söyleyebilir miyiz? Her ulusal kaynak, küresel edebiyata veya küresel birikime katkı değil midir? Mesele Dostoyevski Rus olmasaydı, bugün bu kadar ünlü olabilir miydi? Veya Nazım Hikmet’in yaşadıkları olmasaydı, çeşitli cezalar almasaydı veya her ne kadar savunmasam da Cumhuriyet Türkiye’si ile yaşadığı uyuşmazlıklar nedeniyle kendini belli bir konuma hapsetmemiş olmasaydı, Nazım Hikmet, Nazım Hikmet olabilir miydi? Küreselcilerin yaptığı en büyük hatalardan biri de bu olmuyor mu zaten? Edebi eserler, okurlarına ulaştığı sürece zaman ve mekân kavramını ortadan kaldırmıyor mu? O yüzden, ‘edebi eserler ulusal kaygılarla yazılmasın’ demenin bir anlamı var mı?

KÜLTÜRÜ AKTARMA İHTİYACI

Bir ülke düşünün ki, kendi kültürünü başka ülkelere taşımak istemesin? Bir ülke düşünün ki, yazılan eserleri sadece kendi ülke sınırları içerisinde kalsın? Böyle bir şeyin mümkün olmadığını varsayarsak, edebi ürünlerin milli bir değer olduğuna da kanaat getirmiş oluruz. Yani edebi ürünler için, küresel mi olsun ulusal mı olsun diye kaygılanmaya çok da gerek olmadığını düşünüyorum. Sonuçta dünya üzerinde edebi veya siyasi kaygılarla yazılan hemen hemen her metin, yazıldığı koşulların ve yazıldığı ülkenin kültüründen önemli izler taşır. İşte Cumhuriyet döneminde yazılan eserlere de bu gözle bakmalı, gereksiz eleştirilere girmemeliyiz. Çünkü Cumhuriyet dönemi eserleri de kendini dışa tanıtmaya çalışan bir ulusun bağrından kopmuş eserlerdir.

Bugün 16:24 TSİ - Kültür-Sanat

Muhabir Barış Yahya Çinçin

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