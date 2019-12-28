İYİ Parti Kartepe İlçe Teşkilatı’nda çalışmalar devam ediyor. İYİ Partililer son olarak da Ertuğrulgazi Mahallesi’ni ziyaret ederek, bölge halkı ile bir araya geldi. Vatandaşların sorunlarını dinleyen ve çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunan İYİ Partililer, parti programları hakkında da bilgilendirmede bulundu. Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan İYİ Parti Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel, “İYİ Parti Kartepe İlçe Teşkilatı olarak vatandaşlarımızın sorunlarını dinledik. Talepleri not alarak, İYİ Parti iktidarında ortaya koyacağımız politikaları anlattık. Çalışmada bizimle olan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.
Bugün 16:27 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 16:28 TSİ
İYİ Parti Kartepe, Ertuğrulgazi ’de çalıştı
İYİ Parti Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel ve beraberindeki heyet, Kartepe Ertuğrulgazi Mahallesi’nde saha çalışması gerçekleştirdi
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