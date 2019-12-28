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Aydınlar Ocağı’nda ‘Kültürlerin Genetik Aktarımı’ konuşuldu

Çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan Aydınlar Ocağı’nın son etkinliğinde, “Kültürel Kodların Genetik Aktarımı” konuşuldu
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Kocaeli Aydınlar Ocağı ve Kocaeli Türkçüler Topluluğu, geçtiğimiz günlerde önemli bir etkinliğe imza attı. Bu kapsamda Moleküler Biyolog Caner Demir Emiroğlu’nun konuşmacı olarak yer aldığı etkinliğe Kocaeli Aydınlar Ocağı Başkanı Süleyman Pekin ve Kocaeli Türkçüler Topluluğu Başkanı Özer Mert Özdemir’in yanı sıra Kocaeli Türk Ocağı Başkanı Yücel Alpay Demir, Birleşik Emekliler Derneği Başkanı Alp Timincioğlu ile Aydınlar Ocaklılar, Kocaelili Türkçüler Topluluğu üyeleri, üniversiteli ve fen liseli öğrenciler katıldı.

KÜLTÜREL AKTARIM

Önemli paylaşımların yapıldığı konferansta, kültürel kimliklerin belirlenmesinde, sosyal ilişkilere dayalı ahlak kurallarının, inançlar, sanat etkinlikleri, değer yargıları, estetik beğeniler ve davranış kalıplarının önemli etkisinin olduğu beyan edilirken; ırk dediğimiz aidiyetin aslında kültürel kodların aktarımıyla belirlendiği vurgulandı. Konuşmaların ardından soru cevap kısmına geçilen etkinlik, Dr. Caner Demir Emiroğlu’na hediye takdim edilmesi ile son buldu.

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