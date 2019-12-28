Tarhan: Kocaelili vatandaşları soyuyorlar

CHP Kocaeli Milletvekili ve TBMM CHP Sanayi Komisyonu Sözcüsü Tahsin Tarhan, elektrik ve doğalgazdan alınan açma- kapama ücretlerine ilişkin Enerji Bakanlığı’na soru önergesi yöneltmişti. Bakanlık’tan konuya ilişkin cevap verildi. Buna göre ilimizde yaşayan vatandaşların son 5 sene içerisinde elektrik ve doğalgazda açma- kapama fiyatlarına 16 milyon 160 bin 377 Türk Lirası ödediği kaydedildi.
“ŞİRKETLERE GİDİYOR”
Açma- kapama bedellerinin enerji şirketlerine gittiğini söyleyen CHP’li Tarhan, “açma – kapama bedeli yine Bakanlığın verdiği cevaba göre Enerji Dağıtım Şirketlerine gidiyor. Yani Kamu Banlarından alınan kredilerle kurulan enerji dağıtım şirketleri sadece açma kapama bedellerinden zenginleşirken, vatandaş her geçen gün fakirleşiyor” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
Erol Demirbek - HALKIMIZ HAKSIZ YERE ÖZEL ŞİRKETLERE SOYDURULUYOR
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.