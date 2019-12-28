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Tarhan: Kocaelili vatandaşları soyuyorlar

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, elektrik ve doğalgazdan alınan açma-kapama ücretlerinin çok yüksek olduğunu söyledi. Konu hakkında Bakanlığa soru önergesi yönelten Tarhan’a cevap verildi
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CHP Kocaeli Milletvekili ve TBMM CHP Sanayi Komisyonu Sözcüsü Tahsin Tarhan, elektrik ve doğalgazdan alınan açma- kapama ücretlerine ilişkin Enerji Bakanlığı’na soru önergesi yöneltmişti. Bakanlık’tan konuya ilişkin cevap verildi. Buna göre ilimizde yaşayan vatandaşların son 5 sene içerisinde elektrik ve doğalgazda açma- kapama fiyatlarına 16 milyon 160 bin 377 Türk Lirası ödediği kaydedildi.

“ŞİRKETLERE GİDİYOR”

Açma- kapama bedellerinin enerji şirketlerine gittiğini söyleyen CHP’li Tarhan, “açma – kapama bedeli yine Bakanlığın verdiği cevaba göre Enerji Dağıtım Şirketlerine gidiyor. Yani Kamu Banlarından alınan kredilerle kurulan enerji dağıtım şirketleri sadece açma kapama bedellerinden zenginleşirken, vatandaş her geçen gün fakirleşiyor” dedi.

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Yorumlar

(1)
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Erol Demirbek - HALKIMIZ HAKSIZ YERE ÖZEL ŞİRKETLERE SOYDURULUYOR

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 28 Aralık 17:27

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