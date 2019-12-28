Başkan Özlü, Rüya’nın çağrısına kayıtsız kalmadı

Başiskele Mahmutpaşa Mahallesi’nde ikamet eden Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Rüya Ecem Yaraman, sosyal medya hesabından ve basın-yayın organları aracılığıyla sokak hayvanları yararına yürütmek istediği projeler ile ilgili Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’den yardım istedi.
TALİMAT VERDİ
Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de duyarlı öğrencinin çağrısına cevap vererek ilgili birimlere talimat verdi. Rüya’nın sokak hayvanları için ev, iş yeri ve fabrikalardaki yemek atıklarının toplanıp boş arazilere ve ormanlara bırakılması projesinin hayata geçirilmesi konusunda ilgili birimleri görevlendiren Başkan Özlü, bu tarz projelere destek vermeye devam edeceklerini söyledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz